Perro Indio, el poderoso rock que sorprende por su energía

Perro Indio tiene grabado cinco discos; Perro Indio, Laberinto, Cumelén, un disco doble en vivo -el cuarto- se llama Kaani y el último Largo Camino al Sol y van camino al sexto. En sus recitales se vive y siente una vibra y energía especial cuyos culpables de esto son este power trío que no se guarda nada. Esto su fiel público se lo agradece y por eso es una de las bandas sensaciones del momento.

Como si esto fuera poco, también sus seguidores puede disfrutar en paralelo de las presentaciones solista de su líder, Rodrigo Álvarez, quien ya antes de fundar y formar Perro Indio, viene recorriendo las rutas con sus profundas baladas llenas de blues, melancolía y poesía.

Estas dos facetas sorprenden a quienes van descubriendo la banda, siempre con la potente y contagiosa voz del perro solitario Rodrigo Álvarez, quien despojado de prejuicios preestablecidos, en Perro Indio está al frente de un huracán de rock y energía y cuando lo hace solo hay tiempo para sus bellísimas líricas acompañadas de su guitarra acústica.

Desde su Buenos Aires natal, el vozarrón inconfundible de Rodrigo Álvarez, cuenta detalles de su banda y su camino solista. Sus sueños y proyectos y la esperanza que algún día puedan arribar a la Tierra del Sol y del buen Vino.

-¿Cómo convive tu carrera solista con la banda, Perro Indio?

-Lo hago desde que soy muy chico, trato de canalizar todas las cosas que me gustan como, componer, escribir, cantar y tocar la guitarra. Y convivo con las dos cosa porque es mi forma de vida mis compañeros saben que es así, obviamente que tengo prioridades y la prioridad a la hora de laburar es Perro Indio porque estoy al frente de un equipo y también es otra infraestructura de laburo. Se da todo de manera muy natural, para el que lo ve de afuera lo ve como dos proyectos pero para mi es una forma de vida con distintos formatos. A mis compañeros de Perro Indio les gusta lo que hago como solista y compartimos parte del equipo. Nos conocemos hace muchos años.

-El contraste entre Perro Indio y vos cuando cantás solo es algo que llama la atención porque conviven el poder que tiene Perro Indio y la paz, la armonía y el bues de vos como solista...

-Lo que me gusta del proyecto solista es que primero que nunca lo escuché en la Argentina, no quiere decir que sea bueno y aparte a la hora de hacerlo estoy despojado de todo tipo de prejuicios porque hay mucho prejuicio de que porque es acústico no es rockero pero hay que mantenerse en su propio carril porque uno puede ser rockero tocando la música que quiera más allá del género musical. Además antes de ir como Perro Indio yo toco generalmente como solista.

PERRO INDIO - CUMELÉN (3° DISCO COMPLETO)

-¿Cuáles son tus influencias musicales?

-De acá de Argentina Manal y Vox Dei son los grupos que más me gustan. Mi padre es coleccionista de música y de ahí la formación que tengo en mi cabeza. De afuera te puede nombrar a Rory Gallagher, que es un músico irlandés, The Rolling Stones, es la banda de mi vida, y después todos los clásicos, Deep Purple, Led Zepellin, me gusta mucho la psicodelia.

-Se da una energía muy particular en los recitales de Perro Indio, ¿ustedes lo sienten así?

-Pasa algo que es muy lindo muy interesante, es un ida y vuelta natural con la gente, no hay nada forzado sucede una magia indescriptible e inexplicable y es maravilloso.

-¿Cómo elaboran el arte de tapa?

-Trato de expresar las ideas lo más cercano posible al resultado, es decir, primero hago un dibujo luego se lo doy a un dibujante que laburo con nosotros, David Ojeda, que es un campeón. Pero a mi me gusta inventar símbolos.

PERRO INDIO - EL RECUERDO [ADELANTO 2017]

-¿De dónde salió el nombre, Perro Indio?

-El nombre en si nace por mi descendencia de los pueblos originarios, de parte de mi mamá y mis abuelos, ese es universo que me encanta y siempre estoy descubriendo cosas. También por el fanatismo que tengo con los animales con todos en general pero sobre todo con mis perros.

¿Qué te inspira para componer?

-Tanto el amor como el desamor inspiran de la misma manera pero con distintos caminos. También están presente el amor que tengo por los perros, la ruta, la moto también es algo característico, de los caminos, de la astrología, los pueblos originarios siempre está presente, las lenguas originarias que no se pierdan porque mucha gente ha sufrido y mi tarea es no olvidar esto.

Rodrigo Alvarez - Este Viaje (3er Disco)

-¿Cómo son los shows de Perro Indio?

-Nuestros shows nacen muchos días antes porque ya en la sala nos vamos imaginando, lo vamos armando las listas. Hay lugar para generar muchas cosas lindas, la emoción, los besos un abrazo un pogo o bajar la intensidad de las canciones con algún instrumental, jugar con el público. Hay mucha energía y son shows muy largos por eso siempre tocamos nosotros solos porque son shows muy largos, entre 20 y 30 temas. Respetamos mucho la música, nuestra música y todos los shows son distintos.

PERRO INDIO - LABERINTO (2° DISCO COMPLETO)

-El público es muy fiel...

-Muy, muy fiel, ellos mismos predican y recomiendan a la banda. La gente que viene, viene porque se lo recomendó un amigo o nos escuchó en algún lado o algún familiar. Es un público hermoso porque no solamente vas a ver a la banda que te gusta sino que también vas a ver a la gente que te gusta.