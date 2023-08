Pampita.png Pampita rememoró, entre lágrimas, sus primeros pasos en Buenos Aires.

Actualmente Carolina Pampita Ardohain es considerada una de las mujeres más hermosas de Argentina, con una impecable carrera como modelo y conductora de la televisión nacional.

Los duros comienzos de Pampita en Buenos Aires

Más allá de su gran éxito laboral, Pampita recordó con mucha emoción cómo fue mudarse de La Pampa, la provincia que la vio nacer y de donde surge el apodo con el que la gente la bautizó, a la Ciudad de Buenos Aires en su adolescencia.

“Me vine a los 17 años con 500 pesos a la Capital desde La Pampa”, comenzó relatando la conductora en el programa de Fer Dente. “Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua", recordó.

pampita adolescente.jpg Foto que se filtró de Pampita cuando llegó a Buenos Aires con 17 años, con el sueño de convertirse en modelo.

La supermodelo argentina continuó: "Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez", sobre su primer trabajo en Buenos Aires.

"En el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro", detalló con brutal sinceridad sobre sus primeros días en la capital nacional.

Pampita se quebró en el programa Noche al Dente.jpg Pampita se quebró en "Noche al Dente".

La perseverancia de Pampita y qué hizo con su primer sueldo

La modelo reflexionó con humildad sobre sus inicios y dejó un pequeño mensaje a los televidentes del programa de Fer Dente: "Soy consciente de que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños, pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino”.

En esta misma línea, reveló qué hizo con el primer sueldo que recibió: "Compré cosas para mi casa de La Pampa, porque había lugares que no tenían puesto el artefacto de luz y estaban solo las lamparitas colgando. Así que fui a una casa de electricidad y compré un montón de cosas. Después, ahorré mucho durante un año y medio porque me quería comprar mi primer departamento. No me compraba nada, pero también eran otros tiempos. En ese momento se podía”.