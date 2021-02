Mejor de mañana Pamela David.jpeg

El viernes 20 de marzo del 2020, al anunciarse la cuarentena obligatoria en todo el territorio argentino, Pamela ya estaba en Mendoza pensando en descansar solo 2 semanas. "Nosotros vinimos a Mendoza por dos semanas con los chicos, pensando que era ese lapso nada más. Pasó esto que cerraron y terminamos todo el año acá. Agradecida de justo haber dejado la televisión para poder haber estado 24/7 con mi familia. Fue un año triste en lo personal, pero muy agradecida de poder estar con mis hijos", reflexiona la conductora.

"He tejido entre 9 y 10 sweaters, 5 ponchos y una hamaca. Me encanta, es mi terapia. Me saqué todas las ganas de estar horas y horas con manualidades", cuenta Pamela sobre cómo aprovecha sus tiempos libres desde que se alejó de la televisión.

"Mendoza tiene mucha magia, en los paisajes debe ser una de las provincias más lindas, pero en la televisión tiene algo muy particular y es lo respetuosos que son, la calidad al hablar y el respeto a los tiempos de los invitados. Hay otro ritmo y es mejor, tienen tiempo de preguntar y responder con tranquilidad. Como televidente me parece mejor. La gente es amable, amorosa y eso se disfruta mucho", afirma Pamela sobre su relación con Mendoza que también confiesa, entre risas, "un gran amor por el vino mendocino".

Claro que además de conductora y figura de los medios tiene que cumplir su rol de madre, su otra pasión. "Al tener que ayudar a los chicos con las tareas entré en crisis. Creo que ningún padre estaba preparado para eso. Por suerte uno es adolescente y puede desenvolverse solo, pero Lola es chiquita y yo hacía de maestra. Mi amiga santiagueña Maru es maestra y madre, entonces pensé en ella y reflexioné sobre de qué me estaba quejando. Entonces creo que hay que tener empatía y agradecerle el esfuerzo que han hecho a todas las maestras del país", dice Pamela.

"Ahora quieren empezar, no ven la hora de volver a tener clases presenciales. Es la primera vez que quieren volver a colegio", agrega simpática.

Tras más de un año fuera de la pantalla, muchos en las redes sociales se preguntan sobre el regreso de Pamela David al frente de algún programa. "Honestamente este año no volvería a la tele, soy feliz haciendo lo que hago. Una vez a la semana, a veces dos, hago los PamLive y me tomo mis tiempos de hacer las notas con personas que me interesan y admiro. Muy difícil que me acostumbre de nuevo a los tiempos de la tele con temas interesantes que pueden durar 5 minutos", explica, aunque también recuerda sus pasos en Desayuno Americano, por América. "La mañana es hermosa, tenemos la noticia fresca, se marca agenda. Desayuno Americano me encantaba, fue mi mejor versión. Me encanta el horario de la mañana, pero no le estoy serruchando el piso a Andino", aclara entre risas.

"Pensé que las redes estaban ganando terreno, pero ahora me doy cuenta que no. El vivo y la televisión chequean la información que dicen y es confiable, en las redes hay mucha fake news y dicen cualquier cosa. La tele acompaña en la casa siempre, a eso no hay con qué darle. Creo que las redes nunca van a ganarle a la televisión y eso quedó en evidencia en el 2020", asegura Pamela sobre el avance de las redes sociales.

Por supuesto que durante la nota no se olvidó ni dejó pasar la posibilidad de mencionar su amor para con Santiago del Estero, su provincia natal. También, claro, habló de vivir en Mendoza y en Buenos Aires. "El tema de vivir en algún lugar fijo es anclarte. Tengo mi amor por Santiago del Estero y no viviría, pero no dejaría de ir nunca. Buenos Aires me abrió las puertas de una manera increíble en el año '97, he vivido más ahí que en Santiago. Ahí tengo mi pasión que es mi profesión, tengo mucho en Buenos Aires. En Mendoza tengo amigos, nunca voy a dejar de venir y siempre estaré. Si algún día quiero armar un proyecto personal para decir 'esto es mío' nunca dejaré de tener algo con Mendoza. A donde voy me gusta dejar un sello, una huella. También pasa que soy muy familiera y en Buenos Aires tengo a mi mamá y a mis hermanos que ya quiero verlos. Por suerte cada día de mi vida le digo a las personas lo que los quiero", se sincera.

"Hay una decisión en mi vida de dejar algo en lo que hago y el para qué lo hago siempre lo pienso. Entonces, si la propuesta aparece y tengo la posibilidad de dejar algo en la gente puede ser que vuelva, pero tengo muy en claro lo que no haría", finaliza Pamela David antes de dejar picando que está pensando en un interesante proyecto personal, pero no quiso dar mayores detalles.