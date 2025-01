Pamela David en la tapa de Gente: su amor con Daniel Vila, sus trabajos y sus hijos

Pamela David tapa de Gente.jpg Pamela David en la portada de Gente. revistagente.com

Pamela reveló que Felipe la acompañaba al teatro cuando era chico -aunque él no se acuerda- y confesó que a sus hijos les deja bien en claro que tienen "una mamá laburante" que trabaja desde hace 25 años sin parar.

Al respecto recordó que en alguna época tuvo "tres trabajos; vedette de Nito Artaza, hacía un infantil y a la noche iba de panelista a Animales Sueltos. No paraba realmente y así me compré mi casa y mi auto. A ellos les cuento cómo fue mi esfuerzo por el que pude ganarme mis cosas".

En la entrevista Pamela admitió que su familia le pide que corte con el trabajo, pero la respuesta es casi siempre negativa y la conductora lo explica de manera muy simple: "Me gusta trabajar", a pesar de que sus compañeros la pueden cubrir tranquilamente.

A la hora de hablar de sus hijos no hubo tema que no tocara. Por ejemplo cómo transmitirles la cultura del esfuerzo teniendo una buena posición económica. Al respecto señaló: "Lo primero que se le ocurrió a Daniel fue una mesada con la que ellos debían resolver sus gastos. Por supuesto, nosotros nos hacemos cargo de cosas como el uniforme del colegio... pero si hay un gusto como unas zapatillas, tienen que ahorrar de su plata y comprarlas. Feli está grande ya, igual".

Pamela David foto en Gente 1.jpg Pamela David siguió trabajando con "Desayuno Americano" en Pinamar. revistagente.com

Justamente sobre Felipe, que ya tiene 18 años, Pamela contó: "De verdad mis hijos son buenos y no fue magia. Nos rompimos el alma. Tuvimos muchos enojos en el medio, muchos límites y hoy es un orgullo vernos así. Por ejemplo, Feli estuvo parando en la casa de Celina Rucci en Punta del Este y ella me decía: "Me muero de amor con el caballero que criaste. Te lo tengo que decir. Es educado, lava sus platos y hace su cama... es un trabajo conjunto con Daniel".

En cambio Lola está en plena entrada a la adolescencia, tiene 12 años y Pamela reconoció: "Me va a costar porque es más parecida a mí... en nuestra casa no es no y eso les da fortaleza". Luego confies que llevó el tema a terapia porque es "re difícil criar hijos seguro y fuertes".

Pamela habló sobre su rol como madre y profundizó acerca su relación con su hijo Felipe, destacando que no necesita estar demasiado pendiente de sus amistades o sus salidas, ya que él cuenta con un grupo muy unido y conocido por las familias. Explicó que, además de la confianza en su entorno, mantiene una relación cercana con su hijo, a quien describió como un joven tranquilo que, desde que comenzó una relación amorosa estable, ha mejorado en sus estudios.

La pregunta en cuanto a su desempeño "como suegra" mencionó que, aunque a su hijo y a su pareja les incomoda que hable públicamente de ellos, se siente feliz al verlo enamorado. También comentó que no suele darle consejos sobre cómo tratar a las mujeres, ya que confía en la buena naturaleza de Felipe. Destacó que, junto con Bruno Lábaque, el padre de Felipe, se sorprenden de lo distinto que es su hijo en comparación con ellos a su edad, razón por la cual prefieren dejarlo ser.

Pamela David foto en Gente 3.jpg La conductora habló sobre su trabajo y sus hijos. revistagente.com

Para Pamela, recibir comentarios positivos sobre la crianza de su hijo es uno de los mayores halagos. También se refirió a la relación que mantiene con Bruno Lábaque, asegurando que, tras superar la etapa inicial de la separación, lograron establecer un vínculo cordial y de respeto. Afirmó que siempre primó el bienestar de Felipe y que Bruno nunca puso obstáculos en la crianza. Además, destacó la buena relación que su hijo mantiene con Casandra, la esposa de Bruno, a quien incluso le expresa su cariño abiertamente.

Sobre Lola comentó que es muy madura para su edad y que suele tener conversaciones de igual a igual con adultos. Sin embargo, uno de sus mayores temores con respecto al mundo del modelaje es el impacto del hate en redes, ya que ella misma lo ha experimentado. Recordó un episodio en el que, al leer comentarios negativos sobre ella, reaccionó con enojo, lo que impactó a su hija. En ese momento, decidió compartir con Lola sus sentimientos y explicarle que a veces las personas dicen cosas falsas. También destacó la madurez con la que su hija maneja estas situaciones, aunque admitió que a ella le sigue afectando.

Al hablar sobre su carrera y su relación con la actualidad, afirmó que siempre ha estado involucrada en temas sociales y que no vive en una burbuja. Explicó que tiene una opinión sobre la realidad del país y que, aunque admite que puede equivocarse, no puede evitar indignarse ante las injusticias. En particular, señaló su preocupación por los recortes en educación y salud pública, cuestionando el destino de los fondos que antes se destinaban a esos sectores.

Pamela David foto en Gente.jpg Pamela en las playas de Pinamar. revistagente.com

Reconoció que expresar su opinión conlleva riesgos, sobre todo en un contexto en el que los cambios políticos generan divisiones. Sin embargo, afirmó que prefiere no callarse, aunque eso implique recibir críticas. También mencionó que en su programa toman decisiones editoriales para no confrontar directamente con una audiencia que aún se encuentra en una “luna de miel” con el nuevo gobierno, aunque eso no significa que deje de lado sus convicciones.

Finalmente, Pamela reflexionó sobre el impacto del odio en redes y la falta de regulación sobre los comentarios difamatorios. Considera que debería existir mayor responsabilidad en lo que se dice públicamente y que, a pesar de su experiencia en los medios, sigue afectándole cuando los ataques involucran a su familia. Al ser consultada sobre la posibilidad de incursionar en formatos digitales como el streaming, confesó que le genera cierto temor y bromeó sobre sentirse mayor para ese tipo de medios, aunque no descartó la idea por completo.