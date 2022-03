Pamela David habló de su pasión por el vino rosado, la familia y sus raíces en Mendoza

276971825_1890042804716919_4307001537721417529_n.jpg Pamela David, íntima para Gente.

Sin embargo, Pame dijo no sentirse muy identificada con el concepto de los 40 y la plenitud. "A mis 40 estaba con una crisis existencial tremenda" confesó.

El vino de Pamela David

Entre diciembre y enero comenzó a distribuirse la primera tanda de vinos Mi Espíritu Libre, la reciente e innovadora línea de vinos que tiene como autora a Pamela David. La conductora posó junto a su MEL en el restaurante y advirtió que se trata de una actividad que “la apasiona”. “Me tiene muy contenta y entusiasmada, estoy involucrada y todos los días le dedico un tiempo al negocio, que es real lo que me decían de que no es fácil. Pero me apasiona mucho y la idea es crecer año a año”, aseguró.

David reveló: "La gente que se dedica a los vinos me lo tiró abajo, me decían 'ojo que esto no es un camino fácil. Pero me sentí llena de aprender de mucha gente.

En este sentido explicó que colaboró con personas que “supieron escuchar e interpretar lo que quería” para el producto final que lleva su nombre: “Estoy acompañada de gente que sabe sobre cada tema, como el etnólogo Gustavo Ozamis y la bodega Piccolo Banfi”.

Pamela David vinos MEL.jpg Pamela con su vino rosado en mano.

También recordó cómo fue su reacción al probar el vino rosé por primera vez: “Me pareció una exquisitez, ahí dije: 'Es por acá. Esto es lo que quiero: más cítrico y más seco'”.

Pamela recordó que el inicio de la pandemia la encontró en Mendoza con toda su familia, por lo que comenzó una cuarentena estricta.

En ese contexto, surgió la idea de “enraizarse” con la provincia natal de su marido, Daniel Vila (68), a través del emprendimiento que en estos últimos meses tomó conocimiento público con el lanzamiento de sus vinos al mercado. Al respecto, recuerda: “Viajamos casi todos los fines de semana como familia a Mendoza. Generalmente, en enero nos quedamos el mes entero. Pero en 2020 -que nadie sabía lo que iba a pasar- viajamos por dos semanas y nos terminamos quedando todo el año”.

En cuanto al origen del nombre -MEL: Mi Espíritu Libre- , Pamela explica que “tiene que ver con la libertad. Me pasó en 2020 esto de sentirme encerrada en un lugar hermoso (Mendoza), pero sin libertad”.

277035502_457823359438127_9084870305083823551_n.jpg

“Terminé 'Pamela a la tarde' en 2019 diciendo 'soy la que decide qué hago con mi vida', no me sentía feliz haciéndolo y dije quién más que yo va a tomar la decisión de dejar el programa -con todo lo que eso significa, porque te llevas puesto sin querer otros puestos de trabajo si se termina un programa-. Cuando al fin tomé esa decisión, terminamos encerrados todos por algo ajeno -la pandemia en este caso-”, reflexiona con humor a la vez señala a “la libertad como una palabra que tenía mucha presencia en aquel momento”.

Pamela David: qué sucederá con La ruleta de tus sueños

“Hoy estoy desempleada”, bromeó Pamela con respecto a la consulta sobr el programa La ruleta de tus sueños. Inmediatamente después se corrigió: “No, porque las palabras crean realidades: hoy estoy en una transición”.

Y aclaró que el programa de juegos que la tuvo en la conducción durante estos últimos meses ha cumplido una primera temporada y que ahora “lo guardaron” hasta que en algún momento se decida ir adelante con una segunda entrega. “No es que se termina, se guardan como todas las cosas que empiezan y vuelven a salir. No me parece mal, es una estrategia que el canal quiere probar y me parece que está bien”.

277082083_473134824594600_753187290620477605_n.jpg La conductora se luce ante la cámara de Gente.

Inclusive no descartó volver a la pantalla chica antes durante 2022. "El canal va a estar acompañando los nuevos programas, porque está todo puesto para que le vaya bien. Eso no quita que, en paralelo, ya empiece a ver qué es lo que se podría hacer. Pero hay que ver cómo reacciona la tele, cómo reacciona ante estos cambios para América, que ojalá sean buenos" dijo al respecto.

Pamela David y Yanina Latorre

Pamela David explicó que Yanina Latorre dijo que no trabajaría con ella en televisión, "no sé por qué". Luego dijo: "Yo sostengo la teoría de no desmentir mentiras porque digo “¿para qué?, es una energía que no quiero desperdiciar y no me interesa”. Ahora, no tengo nada contra Yanina. De verdad que no tengo nada, habría que preguntarle a ella cuál es su problema. De hecho, ella contó que hace poco la encontré en una fiesta y me acerqué, porque a mí de verdad no me pasa nada. Si tuviera que armar un equipo de trabajo y vos me preguntas “¿la tendrías?”, yo te digo que sí. Esa es la diferencia, que yo pienso en equipos que sean buenos, pero que también funcionen.

Pamela además se refirió con mucho humor al malicioso rumor de que ella había exigido que Ángel de Brito y todo el equipo de LAM sea cambiado de estudio para no tener que cruzarse a ninguno de ellos: “¿Cómo podés tener la cabeza tan podrida para tener el pensamiento de que alguien sería capaz de hacerlos cambiar a otro lugar? Lo desmiento rotundamente porque La Ruleta (de tus Sueños) se graba en Martínez”.

277113882_385489686704270_758271705153894246_n.jpg Pamela dijo que La ruleta de tus sueños cerró su primera temporada.

“Y lo más importante: no soy capaz de hacer eso, no está en mi esencia. No me importa meterme con el trabajo de la gente, no lo haría nunca. Creo mucho en el karma. No es una postura, es una forma de vivir. Soy incapaz de hacerlo, cuando ponen 'La dueña pisa fuerte' pienso que habla más de la persona que escribe o dice eso -que sería capaz de meterse con el laburo a alguien-. Yo antes de tocarle el laburo a alguien, me voy”, advierte segura.

Pamela, de Santiago del Estero a Buenos Aires

"No tengo recuerdo de tener algo que todavía lo tenga de aquella vez. Hago que todo circule. Pero sí me acuerdo que venía a Buenos Aires, y me gustaba Avenida del Libertador y sus luces. Decía “¡Qué hermosa ciudad”, me enamoraba y me tenía encantada.

Luego detalló: “Nunca había soñado con irme de Santiago del Estero, se fue dando todo. No fue fácil, me vine con lo justo y los primeros tiempos fueron difíciles. Pero no tenía hijos ni nadie a cargo, estaba sola y a esa edad te sentís con poder. Que podés con todo y si dormís poco no pasa nada, no te angustia. No tengo recuerdos de angustia, pero sí de momentos duros, que tienen que ver con lo económico”.

En esa línea, recuerda cómo cambió de perspectiva sobre su carrera al darse cuenta que había dejado de lado lo que le gustaba para “complacer” a los demás. “En Santiago del Estero estudiaba para contadora y aquí -en la UBA, una carrera que no terminó- estudiaba Administración (de Empresas). ¿Para qué? Porque algo tenía que ser".

276233751_524669425846946_4558478531886084278_n.jpg Pame, sonriente y copa en mano.

Luego dijo: “En ese momento quería ser actriz de novela. Muy al estilo de Grecia Colmenares o Verónica Castro, de esas novelas del mediodía que eran muy sobreactuadas. Papá me visitaba y me preguntaba '¿fuiste a castings?'. Y yo le decía que no porque estaba trabajando y estudiando mucho. Y él me dijo '¿para qué?'. Entonces me di cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba”, destaca.

La familia ensamblada

Actualmente Pamela tiene conexiones familiares en Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza. Consultada por el tipo de vínculo que tiene con su numerosa familia, asegura que “son muy unidos”.

Yagrega: “Somos ensamblados de antes, cuando no se usaba. Ensamblados desde hace un montón. Tenía 15 años cuando se separaron mis padres. Y siempre hubo mucho amor. Hemos pasado las Navidades juntos, con la nueva familia de mi papá, en casa. Siempre fue algo natural”, advierte. Y agrega: “Hoy con Daniel (Vila) tenemos esa misma situación y para mí es lo natural. Lo viví así y no se me ocurre que pueda ser de otra manera, porque las madres y los padres van a serlos siempre”.

“Se lo debo a mi mamá. Ella fue muy amorosa, en todo sentido. Me tocó una mamá que siempre fue amorosa y aprendí que eso era lo normal”, explicó.

Una madre en aprendizaje constante

“Me crecieron rápido”, admite Pamela sobre sus hijos: Felipe (15) y Lola (9) -de quien bromea que ya “se cree adolescente”-. “Siento que los dos crecieron y me dan menos trabajo. Como mucho, corrijo que Lola sepa las tablas, pero con Feli ya no. Feli está grande, me fijo porque tengo abierto el classroom de los dos en mi celular, para que entreguen las tareas. Pero no es que lo hago todos los días, no soy obsesiva".

Pamela se define como una madre "re culposa". Al respecto dijo: "He pasado por un montón de etapas. Es muy gracioso porque pasé de no poner límites, porque se me estruja el corazón, a darme cuenta de que si se los pones, le haces un favor. Cada vez que me puse firme con alguno, después te lo agradecen con amor. Al principio, obviamente, pueden rezongar y una reniega también. Todos tenemos nuestros momentos. Me cuestiono como mamá: qué estoy haciendo, si está bien o está mal. Si me tengo que definir, soy una mamá muy amorosa. Soy de las que abraza y besa, y ellos están acostumbrados.

277215633_313164014061907_7750935212211411282_n.jpg Pamela David, siempre bella para la lente de Gente.

Además, reafirma que se siente “una madre en aprendizaje constante”. “Hoy lo disfruto, hoy me siento bien. Porque también me siento más madura y con una experiencia que si me preguntabas hace tres años atrás te decía que estaba desbordada. Hoy me paro desde otro lugar. Soy menos exigente y más compasiva conmigo misma”, define.

El amor con Daniel Vila

La historia de amor de Pamela David y Daniel Vila lleva más de 12 años. Consultada sobre los orígenes de su vínculo con el actual presidente del Grupo América, la conductora remarcó que las largas charlas en distintos eventos donde coincidían fue lo que llevó a iniciar el vínculo, aunque detaló que “no me interesaba como hombre, sino como persona”.

“Me lo encontraba en eventos, y me quedaba horas y horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas. ¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quieran”, explica sobre su postura ante los rumores que rápidamente comenzaron a circular tras ser vistos en público en varias oportunidades.

Pamela hizo hincapié en el hecho de que primero debieron terminar sus relaciones anteriores para comenzar a salir como novios.

“Él fue muy perseverante, no le voy a quitar mérito. Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue donde empezó todo. En esa época conducía un programa de entretenimiento, que se llamaba 'Canta y gana'. Él viajó y se puso en la fila de los participantes. Yo pensaba 'si lo llega a ver una cámara de Argentina, sentado en uno de los pulsadores'... Hacía locuras -muchas locuras-, fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón”, dice sin poder creer lo rápido que pasó el tiempo.

- ¿Qué es lo que más admiras de él?

- Que es un padre increíble, eso me desarma. Él tiene cinco hijas mujeres y se comporta increíble con todas. Es un padre presente que, al día de hoy, ayuda a sus hijos a estudiar y una dice: “Con las cosas que tiene en la cabeza”. Lola le pide para hacer unos bombones de chocolate y él se queda. No es que solo trabaja y está con el teléfono. El tiempo que está en casa es de calidad. Su paternidad me emociona -dice con los ojos al borde de las lágrimas-. No cualquiera es buen papá".