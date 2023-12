Ozzy Osbourne planea un último show: "No estoy muerto"

Ozzy Ousbourne problemas de salud.jpg El estado de salud de Ozzy Ousbourne es muy delicado.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone UK, Osbourne compartió su lucha por aceptar su estado de salud y la posibilidad de un regreso al escenario. Dejó firme su negativa a presentarse de una manera que no transmita su verdadera esencia, incluso mencionando a Phil Collins como ejemplo de un artista que sigue presentándose a pesar de problemas de salud similares a los suyos.

“No voy a subirme ahí y hacer un Ozzy a medias buscando simpatía. ¿Qué sentido tiene eso? No voy a subir ahí en una maldita silla de ruedas. He visto actuar a Phil Collins recientemente, y tiene prácticamente los mismos problemas que yo. Sube allí en una silla de ruedas. Pero yo no podría hacer eso”, dijo.

Osbourne dejó en claro que la única razón por la que quiere presentarse al menos una última vez es para despedirse de sus fanáticos, pues gracias a ellos, tiene el acomodado estilo de vida del que hoy disfruta, además de la enorme lealtad que han mostrado a lo largo de las décadas.

“Porque mis fans son de lo que se trata. Si puedo hacer unos cuantos conciertos... Me han sido leales durante años, carajo. Me escriben, lo saben todo sobre mis perros. Es mi familia extendida realmente, y nos dan el estilo de vida que tenemos. Por alguna razón, esa es mi meta para trabajar. Hacer esos shows. Si es en el Ozzfest o en algún lugar, o incluso un maldito concierto en el Roundhouse...” aseguró Ousbourne.