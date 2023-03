►TE PUEDE INTERESAR: La serie de Netflix que tiene sólo 8 capítulos y todo el mundo habla de ella

Películas ganadoras que se pueden ver en Netflix

Sin novedad en el frente. Ganó el oscar a mejor película internacional (premio al que aspiraba Argentina 1985) fotografía, banda sonora y mejor diseño de producción.

Sin novedad en el frente, netflix, premios oscar.jpg Una escena de la película Sin Novedad en el frente. La película premiada como mejor película internacional, que le ganó a Argentina 1985.

La película dirigida por Edward Berger es una nueva adaptación del libro alemán "Im Westen nichts Neues", escrito en 1929 por Erich Maria Remarque y basado en hechos reales. Esta obra literaria ha sido adaptada al cine en dos ocasiones anteriores, en 1930 y 1979, debido a su importancia histórica y cultural. Aunque la novela fue vetada por la Alemania nazi, ha logrado trascender y ser valorada en el tiempo. Es importante mencionar que la versión actual no es un remake, sino una adaptación actualizada, según palabras del propio director.

Pinocho. Ganó el Oscar a mejor película animada.

Pinocho Netflix 3.jpg La versión del clásico cuento Pinocho, de Guillermo del Toro fue premiada como la mejor película de animación. Se puede ver en Netflix.

Después de años de sufrir la pérdida de su hijo Carlo, el carpintero Gepetto crea una marioneta con la que espera llenar el vacío en su corazón. Con la ayuda de un hada, la marioneta cobra vida y es bautizada como Pinocho. A pesar de su origen inusual, Pinocho hará todo lo posible para ser el hijo que Gepetto siempre ha deseado.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te dejará mover de sillón

RRR. Ganó mejor canción original por Naatu Naatu.

El último éxito del cine indio, conocido como Tollywood, lleva la firma del director S. S. Rajamouli, reconocido por su trabajo en la saga cinematográfica "Baahubali". En esta ocasión, la trama de RRR sigue a Bheem y Raju, dos héroes que luchan por la independencia de su país, sumido en el colonialismo británico en la década de 1920.

RRR pelicula de acciòn india en Netflix.jpg Escena de la canción Naatu Naatu, en la película RRR.

Esta película ha recibido críticas muy positivas por su mezcla de géneros. La acción frenética se combina con elementos de comedia y música para crear una experiencia adictiva y extravagante. Para disfrutarla plenamente, se recomienda desconectar la mente y dejarse llevar por la propuesta, que promete emocionar a cualquier tipo de espectador.

Nuestro bebé elefante. Ganó el Oscar a mejor cortometraje documental.

El documental narra la conmovedora historia de Bomman y Bellie, una pareja que vive en una zona rural del sur de la India. Ambos se dedican a criar elefantes y en el campamento de Theppakadu han logrado criar exitosamente a Ragu y Ammu, dos crías que se han convertido en su adoración. Este campamento, que lleva más de cien años rehabilitando elefantes jóvenes, se ha convertido en un lugar clave para preparar a estos animales para su vida en libertad en la naturaleza.

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, dura dos horas y te dejará sin aliento

Películas ganadoras del Oscar que se pueden ver en Amazon Prime Video

Todo en todas partes al mismo tiempo. Ganó siete premios Oscar. Mejor película, guion original, dirección, actriz principal, actor de reparto y mejor edición.

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo.jpg La súper ganadora Todo en todas partes al mismo tiempo se puede ver en Amazon Prime Video.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once) presenta una historia surrealista. La película sigue la vida de una madre agotada y estresada que parece estar viviendo una auténtica pesadilla. Su marido es el peor, su hija está malcriada y su padre es anticuado y sólo piensa en impresionar a los demás con sus hazañas. Pero todo empeora cuando se da cuenta de que está atrapada en un multiverso en peligro, y que ella es la única que puede salvarlo. Cada fracaso y decepción que ha sufrido a lo largo de su vida la ha llevado a este momento crucial.

►TE PUEDE INTERESAR: El film de acción de Netflix que lidera el top 10 mundial

Películas ganadoras del Oscar que se pueden ver en Disney +

Black Panther Wakanda forever. Ganadora del Oscar a mejor vestuario.

La película de Marvel Studios presenta a la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchando por proteger Wakanda de las potencias mundiales que quieren intervenir en ella tras la muerte del rey T'Challa (Chadwick Boseman).

Wakanda-Forever.jpg Black Panther Wakanda Forever se puede ver en Disney +.

Con Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, la película también cuenta con la presencia de Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli. Dirigida por Ryan Coogler y producida por Kevin Feige y Nate Moore, se espera mucha acción y batallas interesantes en este gran evento cinematográfico del final de 2022.

Películas ganadoras del Oscar que se pueden ver en Star + / Paramount Pictures

Top Gun Maverick. Ganó el Oscar a mejor sonido.

Top Gun Maverick 2.jpg

Después de más de tres décadas de servicio como uno de los mejores pilotos de la Armada de Estados Unidos, Pete "Maverick" Mitchel (Tom Cruise) finalmente se encuentra donde siempre ha querido estar: desafiando los límites como un valiente piloto de pruebas.

Películas ganadoras del Oscar que se pueden ver en HBO MAX

Navalny. Ganó el Oscar a mejor largometraje documental.

Durante el mes de agosto de 2020, un avión que se dirigía desde Siberia a Moscú tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El motivo: uno de los pasajeros a bordo, el líder de la oposición rusa Alexei Navalny, había sido envenenado con un agente nervioso conocido como Novichok. De ahí en más comenzó un periplo para el opositor a Vladimir Putin digno de este domunetal que, por momentos, parece ficcionado por lo increíble de los hechos.

►TE PUEDE INTERESAR: Idris Elba se luce en una gran película en Netflix

Películas ganadoras del Oscar que se pueden ver en Apple TV +

El niño, el topo, el zorro y el caballo. Ganó el oscar al mejor cortometraje animado.

El-nino-el-topo-el-zorro-y-el-caballo.jpg Algunos consideran esta historia como la sucesora de El Principito.

La popular novela de Charlie Mackesy cobra vida en este cortometraje animado, que narra la sorprendente amistad entre cuatro compañeros y su búsqueda del significado de la bondad, el valor y la esperanza.