Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced presentan "Soda Stereo Sinfónico Coral"

El evento es presentado por la Fundación Pianoforte y cuenta con la participación de la Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced de Santa Fe. La propuesta consiste en la interpretación de los éxitos de Soda Stereo con arreglos especiales a cargo del Maestro Rodrigo Naffa, quien combina la instrumentación sinfónica y coral con el soporte de una banda de rock en vivo y voces solistas. El objetivo es ofrecer una sonoridad expansiva y emotiva para celebrar la obra musical de Soda Stereo.

El Director y la Fundación

Rodrigo Naffa es Licenciado y Profesor en Dirección Coral y Orquestal por el Instituto Superior de Música de la UNL. Ha organizado y dirigido más de 100 conciertos sinfónico-corales a beneficio desde 2012, incluyendo producciones como Disney en Concierto y Queen Sinfónico Coral. Actualmente dirige el Coro In Voce y el Coro Polifónico La Merced. Su formación incluye estudios con mentores como Roberto Montenegro y participación en el 11º Simposio Mundial de Coros en Barcelona.