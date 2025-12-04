Inicio Espectáculos Orquesta Pianoforte
Este sábado

Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced presentan "Soda Stereo Sinfónico Coral"

La Fundación Pianoforte presenta un espectáculo que reversiona el catálogo de la mítica banda argentina con arreglos orquestales y corales, sumando a más de 80 artistas en escena

Por UNO
Se viene el Soda Stereo Sinfónico Coral.

Se viene el Soda Stereo Sinfónico Coral.

Soda Stereo Sinfónico Coral se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21. El espectáculo se realizará en la Escuela Hogar del Parque San Martín (Av. Circunvalación Carlos Thays S/N). La entrada general tiene un costo de $15.000 y los tickets pueden conseguirse a través de EntradaWeb. El show, declarado de interés legislativo y municipal en Santa Fe, es un homenaje a la banda Soda Stereo y tendrá una duración de 70 minutos.

El evento es presentado por la Fundación Pianoforte y cuenta con la participación de la Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced de Santa Fe. La propuesta consiste en la interpretación de los éxitos de Soda Stereo con arreglos especiales a cargo del Maestro Rodrigo Naffa, quien combina la instrumentación sinfónica y coral con el soporte de una banda de rock en vivo y voces solistas. El objetivo es ofrecer una sonoridad expansiva y emotiva para celebrar la obra musical de Soda Stereo.

Pianoforte

El Director y la Fundación

Rodrigo Naffa es Licenciado y Profesor en Dirección Coral y Orquestal por el Instituto Superior de Música de la UNL. Ha organizado y dirigido más de 100 conciertos sinfónico-corales a beneficio desde 2012, incluyendo producciones como Disney en Concierto y Queen Sinfónico Coral. Actualmente dirige el Coro In Voce y el Coro Polifónico La Merced. Su formación incluye estudios con mentores como Roberto Montenegro y participación en el 11º Simposio Mundial de Coros en Barcelona.

La Fundación Pianoforte, con sede en Mendoza, es una organización sin fines de lucro dedicada a la transformación social mediante el arte, impulsando proyectos de educación musical y producción artística con enfoque en el desarrollo humano y la inclusión. La dirección está a cargo de su fundador, Leonardo Pittella, y la producción general por Camila Tula Egea.

Programa del Concierto

El repertorio del Soda Stereo Sinfónico Coral abarca una selección de los temas más representativos de la banda, que incluye:

  • Cactus
  • Juegos de seducción
  • La Ciudad de la furia
  • Signos
  • Cuando pase el temblor
  • Nada personal
  • Zoom
  • Tratame suavemente
  • Corazón Delator
  • Crimen
  • En camino
  • Puente
  • Adiós
  • Primavera 0
  • Prófugos
  • Persiana americana
  • De música ligera

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar