Soda Stereo Sinfónico Coral se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21. El espectáculo se realizará en la Escuela Hogar del Parque San Martín (Av. Circunvalación Carlos Thays S/N). La entrada general tiene un costo de $15.000 y los tickets pueden conseguirse a través de EntradaWeb. El show, declarado de interés legislativo y municipal en Santa Fe, es un homenaje a la banda Soda Stereo y tendrá una duración de 70 minutos.
Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced presentan "Soda Stereo Sinfónico Coral"
La Fundación Pianoforte presenta un espectáculo que reversiona el catálogo de la mítica banda argentina con arreglos orquestales y corales, sumando a más de 80 artistas en escena
El evento es presentado por la Fundación Pianoforte y cuenta con la participación de la Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced de Santa Fe. La propuesta consiste en la interpretación de los éxitos de Soda Stereo con arreglos especiales a cargo del Maestro Rodrigo Naffa, quien combina la instrumentación sinfónica y coral con el soporte de una banda de rock en vivo y voces solistas. El objetivo es ofrecer una sonoridad expansiva y emotiva para celebrar la obra musical de Soda Stereo.
El Director y la Fundación
Rodrigo Naffa es Licenciado y Profesor en Dirección Coral y Orquestal por el Instituto Superior de Música de la UNL. Ha organizado y dirigido más de 100 conciertos sinfónico-corales a beneficio desde 2012, incluyendo producciones como Disney en Concierto y Queen Sinfónico Coral. Actualmente dirige el Coro In Voce y el Coro Polifónico La Merced. Su formación incluye estudios con mentores como Roberto Montenegro y participación en el 11º Simposio Mundial de Coros en Barcelona.
La Fundación Pianoforte, con sede en Mendoza, es una organización sin fines de lucro dedicada a la transformación social mediante el arte, impulsando proyectos de educación musical y producción artística con enfoque en el desarrollo humano y la inclusión. La dirección está a cargo de su fundador, Leonardo Pittella, y la producción general por Camila Tula Egea.
Programa del Concierto
El repertorio del Soda Stereo Sinfónico Coral abarca una selección de los temas más representativos de la banda, que incluye:
- Cactus
- Juegos de seducción
- La Ciudad de la furia
- Signos
- Cuando pase el temblor
- Nada personal
- Zoom
- Tratame suavemente
- Corazón Delator
- Crimen
- En camino
- Puente
- Adiós
- Primavera 0
- Prófugos
- Persiana americana
- De música ligera