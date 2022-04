Oriana Sabatini fue más allá y se desnudó para un videoclip

La ídola pop luce toda su seducción en las coreografías ideadas por Mati Napp y Dai Farji. “Este tema nació en uno de mis viajes a Miami", expresó Oriana.

"Fue una de las épocas donde recién estaba arrancando a trabajar con Universal y me acuerdo que entré al estudio y le dije al productor y a los compositores: quiero experimentar sonidos de diferentes géneros", agregó la hija de Catherine Fulop.

Oriana Sabatini2.jpg

"Me dio miedo de caer en el cliché de reggaeton pop/romántico pero le mostré unas referencias de canciones que me gustaban de ese estilo y el productor captó a la perfección lo que quería lograr”, confesó Oriana.

“Dices que me quieres, pero no me quieres / solo estás acostumbrado a que me tienes. / Aquí te ves, pero siempre vuelves.”, dice el estribillo de esta nueva canción en donde se la puede ver con un outfit súper sexy: un catsuite negro con transparencias. Incluso, hacia el final se anima a un desnudo completo muy atrevido.

Oriana - 325 (Official Video)

Cómo nació el videoclip de Oriana Sabatini

“El concepto del video nació de una charla que tuve con el director que ya veníamos trabajando juntos. Nos pasaba que nos estaba costando un poco encontrar una idea que fuese original. Yo siempre en mis propuestas trato de tener algún que otro escenario que sea impactante a la vista y ahí mi manager tiró la idea de tener una situación en una casa donde empieza a llover sangre, y al director y a mí la verdad nos encantó", cuenta la pareja de Paulo Dybala.

Oriana Sabatini1.jpg

"Obviamente esa idea después fue mutando de diferentes maneras. La sangre era lo que quedó de esa idea principal pero nos encantó y siento que tiene que ver un poco con lo que dice la letra de la canción pero llevado a un extremo. El tema habla del desamor y todas esas cuestiones. Cuando uno piensa en amor, piensa en rojo”, finalizó Oriana Sabatini.