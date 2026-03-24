Inicio Espectáculos Humor
Sábado 28

Humor sin fronteras: llega el "Show Internacional de la Risa" al Teatro Quintanilla

Comediantes de Venezuela, México, Perú, Alemania y Argentina se reúnen en una noche única de Stand Up y multimedia para recorrer Latinoamérica a través de la carcajada.

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
El show Internacional de la Risa, este sábado en el Quintanilla.

El "show Internacional de la Risa", este sábado en el Quintanilla.

El sábado 28 de marzo, a las 21.30, el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia) será el escenario del "Show Internacional de la Risa", una propuesta desopilante que une las raíces y el humor de distintos puntos de la región y el mundo. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb con un valor de $15.000.

Un encuentro nacido de la casualidad

La génesis de este proyecto surgió de un encuentro fortuito en las calles mendocinas entre el venezolano Regulo Canelones y el querido humorista mendocino Daniel Aye. De esa charla nació la idea de congregar a artistas que, aunque hoy residen en el país especializándose en comedia y música, mantienen intacta la esencia y la ironía de sus tierras de origen.

Show internacional de la Risa en el Quintanilla
Los hmoristas que estar&aacute;n en el Quintanilla este s&aacute;bado.

Los hmoristas que estarán en el Quintanilla este sábado.

El elenco y la propuesta

El espectáculo promete un viaje por el mundo sin moverse de la butaca, utilizando el Stand Up Comedy y recursos multimedia para desdibujar las fronteras a pura sátira. Los protagonistas de esta noche mágica son:

  • Daniel Aye (Argentina - Mendoza)
  • Regulo Canelones (Venezuela)
  • Pedro Criba (Venezuela)
  • Cheko Ortiz (México)
  • Sue Castillo (Perú)
  • Isa Van Schayck (Alemania)

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar