Humor sin fronteras: llega el "Show Internacional de la Risa" al Teatro Quintanilla

Un encuentro nacido de la casualidad

La génesis de este proyecto surgió de un encuentro fortuito en las calles mendocinas entre el venezolano Regulo Canelones y el querido humorista mendocino Daniel Aye. De esa charla nació la idea de congregar a artistas que, aunque hoy residen en el país especializándose en comedia y música, mantienen intacta la esencia y la ironía de sus tierras de origen.

Show internacional de la Risa en el Quintanilla Los hmoristas que estarán en el Quintanilla este sábado.

El elenco y la propuesta

El espectáculo promete un viaje por el mundo sin moverse de la butaca, utilizando el Stand Up Comedy y recursos multimedia para desdibujar las fronteras a pura sátira. Los protagonistas de esta noche mágica son: