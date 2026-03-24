El sábado 28 de marzo, a las 21.30, el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia) será el escenario del "Show Internacional de la Risa", una propuesta desopilante que une las raíces y el humor de distintos puntos de la región y el mundo. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb con un valor de $15.000.
Sábado 28
Humor sin fronteras: llega el "Show Internacional de la Risa" al Teatro Quintanilla
Comediantes de Venezuela, México, Perú, Alemania y Argentina se reúnen en una noche única de Stand Up y multimedia para recorrer Latinoamérica a través de la carcajada.
Un encuentro nacido de la casualidad
La génesis de este proyecto surgió de un encuentro fortuito en las calles mendocinas entre el venezolano Regulo Canelones y el querido humorista mendocino Daniel Aye. De esa charla nació la idea de congregar a artistas que, aunque hoy residen en el país especializándose en comedia y música, mantienen intacta la esencia y la ironía de sus tierras de origen.
El elenco y la propuesta
El espectáculo promete un viaje por el mundo sin moverse de la butaca, utilizando el Stand Up Comedy y recursos multimedia para desdibujar las fronteras a pura sátira. Los protagonistas de esta noche mágica son:
- Daniel Aye (Argentina - Mendoza)
- Regulo Canelones (Venezuela)
- Pedro Criba (Venezuela)
- Cheko Ortiz (México)
- Sue Castillo (Perú)
- Isa Van Schayck (Alemania)