Nevermind Nirvana La banda Nirvana estuvo activa entre 1987 y 1994.

¿Quién es el bebé de la portada del disco Nevermind?

Se trata de Spencer Elden, quien actualmente tiene 34 años. En 2001, Elden rehízo la icónica portada para la revista Rolling Stone por el décimo aniversario del álbum. También apareció en la carátula del disco The Dragon Experience del músico canadiense cEvin Key. Además, en 2008 y en 2016 volvió a rehacer la portada de Nevermind.

Elden fue noticia hace un par de años debido a que demandó a Dave Grohl, Krist Novoselic, Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, al fotógrafo Kirk Weddle, a diversas firmas discográficas y hasta a Chad Channing, baterista original de la banda por pornografía infantil y explotación sexual. El joven buscaba una indemnización de 150 000 dólares por parte de los acusados, pero no obtuvo lo que quería.

Spencer Elden Spencer Elden en la actualidad.

En la actualidad, Spencer es estudiante de bellas artes en el Art Center College of Design en Pasadena, California. Además, el joven se tatuó la palabra Nevermind en el pecho, pero esto sucedió mucho tiempo antes de haber presentado la demanda mencionada anteriormente.