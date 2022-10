Netflix: una sesión de espiritismo por Zoom que salió muy mal

Host Netflix.jpg Netflix ofrece Host. Una película de terror muy original filmada durante la pandemia. Espiritismo por Zoom.

La película se ha convertido en material de culto en la plataforma de streaming porque no sólo ofrece terror, sino también una historia muy original ¿Acaso es posible que un espíritu se manifieste a través de internet? Muchos dirán que no, pero abundan los videos creepy en los que extrañas situaciones han quedado registradas en el fondo de quienes están en una reunión (y no nos estamos refiriendo al diputado chupateta).

Netflix. ¿De qué se trata Host?

La sinopsis afirma: "en medio de una videollamada, un grupo de amigas decide hacer una sesión de espiritismo online junto a una médium. Una de ellas no toma con seriedad lo que hacen, por lo que los fenómenos paranormales no demoran en aparecer. Su miedo y angustia serán grabados a través de sus cámaras".

Host llega como una de las pocas películas que fueron desarrolladas en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus. Rob Savage dirigió a los actores a distancia, quienes tuvieron que ejercer de escenógrafos, iluminar lo que tenía que aparecer en el plano e incluso realizar efectos especiales.

La producción británica tuvo un estreno exclusivo en el portal de streaming Shudder en julio de 2020. Tras su lanzamiento, recibió 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, y comentarios a favor en Twitter, donde se indicó que es un balance perfecto entre lo tradicional y lo moderno en cuanto a cine de terror.