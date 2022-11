El país de los sueños, la exitosa película de Netflix

Es una adaptación cinematográfica con excelentes efectos especiales, grandes valores de producción y un buen elenco. Lo que sí es interesante es ver a Jason Mamoa en un rol muy distintos de sus papeles de tipo rudo (como en Games of Thrones o Aquaman), en una película para toda la familia.

Netflix El país de los sueños imagen.jpg

La película tiene todos los elementos para ser un clásico y conectar con las familias. Algo así sucedió con el mismo Jason Momoa, después de pudo ver la cinta terminada y su reacción fue más que positiva.

“Debo decir que interpretar este papel realmente desbloqueó muchas cosas para mí. De hecho ya pude verla (la película) con mis hijos, con Marlow y su familia hace unos días. Es raro que termines llorando al ver tu propio trabajo. Me voló la cabeza y me puso muy emocional. Este personaje realmente me dejó ser libre y es muy divertido”, afirmó Momoa.

Sinopsis de El país de los sueños

El país de los sueños (Slumberland) es una película inspirada en las tiras cómicas de Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland. La trama sigue a una niña de 11 años, Nemo (Marlow Barkley) que una noche descubre que es posible viajar a través de los sueños. A ella se une un excéntrico hombre conocido como Flip (Jason Momoa), quien la acompaña en su viaje.

Netflix El país de los sueños viaje.jpg

La niña descubre el mapa secreto de un mundo fantástico y, con la ayuda de un excéntrico forajido, viaja a través de los sueños y huye de las pesadillas con la esperanza de volver a ver a su difunto padre.

Netflix El país de los sueños protagonistas.jpg

Reparto de El País de los sueños, de Netflix

Jason Momoa

Marlow Barkley

Chris O' Dowd

Kyle Chandler

India de Beaufort

Weruche Opia

Humberly González

Tráiler oficial de El país de los sueños