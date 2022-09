Basado en el aclamado manga de Hiromu Arakawa, la trama de Fullmetal Alchemist sigue la historia de Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que cometieron uno de los mayores tabúes de la alquimia al tratar de revivir a su madre, provocando que Edward pierda su pierna y Alphonse todo su cuerpo.

Desesperado, Edward sacrifica su brazo y logra sellar el alma de su hermano pequeño en una armadura. Mintiendo sobre el origen de la pérdida de sus extremidades, Edward consigue enrolarse en el ejército de Amestris y convertirse en un Alquimista Nacional al poder realizar alquimia sin necesidad de trazar círculos de transmutación.

Bajo el título de Alquimista de Acero, Edward recorre el mundo junto a su hermano Alphonse en busca de la legendaria piedra filosofal para poder recuperar sus cuerpos y volver a su vida anterior, descubriendo por el camino una serie de peligros inimaginables.

El actor Mackenyu interpretará a Scar en las nuevas películas de Fullmetal Alchemist. Mackenyu, hijo del legendario artista marcial y actor Sonny Chiba, protagonizó anteriormente varias películas basadas en anime y manga, entre ellas Chihayafuru y Rurouni Kenshin.

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar / The Final Alchemy | Official Trailer | Netflix