Netflix rompe la pantalla con una polémica miniserie de engaños, crímenes y seducción

Diario de un gigoló, serie en Netflix.jpg Diario de un gigoló es una producción mexicana que estrenó el 7 de septiembre.

De qué trata Diario de un gigoló, la miniserie mexicana de Netflix

"La vida de un gigoló comienza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla fundamental de su trabajo: no enamorarse", asegura la sinopsis de Netflix.

Emanuel Morillo (Jesús Castro) es un joven que tiene un pasado trágico, un niño huérfano marcado por la pobreza, que es rescatado por una exitosa empresaria. Le ofrece trabajo en su compañía y él, acepta la oferta.

El joven empieza a vivir una vida de rico, llena de lujos. Su trabajo es ser acompañante de algunas de las clientes. Es un seductor nato, pero su vida cambia cuando su preferida, Ana (Fabiola Campomanes), le pide que conquiste a su hija Julia (Victoria White) para levantarle la autoestima.

Diario de un gigoló serie en Netflix.jpg Diario de un gigoló promete estar entre las más vistas de Netflix.

El gigoló comienza a enamorarse de la joven, rompiendo su regla básica. Cuando la relación empieza a tomarse en serio, Ana decide oponerse y hará todo lo posible para evitar que Emanuel y Julia estén juntos. ¿El amor vencerá?

Diario de un gigoló fue creada por el guionista y productor de cine argentino Sebastián Ortega y dirigida por otro argentino, Mariano Ardanaz. Tiene diez capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno.

Emanuel comienza el primer capítulo hablando, luego de ser involucrado e un asesinato. “Es mucho más que el sexo. Aprendí a adaptarme desde que tengo uso de razón. A mis clientas las escucho, me interesa lo que les pasa. Un día deciden vivir con libertad su sexualidad y yo estoy ahí par que juntos encontremos la forma en la que quieren hacerlo. Hay muchos prejuicios sobre la gente como yo".

"Creen que usamos nuestra capacidad de seducción para aprovecharnos, para mentir, para engañar. Si supieran quién soy y de dónde vengo, seguro que no me juzgarían. Para muchos, hubiera sido más fácil que no hubiera desafiado a mi destino, pero esa fue mi salida. Y ese es mi trabajo. Un trabajo como cualquier otro. Porque al final del día, todos nos vendimos por algo”.

Diario de un gigoló: reparto de la serie de Netflix

Jesús Castro (Emanuel Morillo)

Victoria White (Julia)

Fabiola Campomanes (Ana)

Francisco Denis (Víctor)

Begoña Narváez (Florencia)

Eugenia Tobal (Dolores)

Alosian Vivancos (Abel)

Adriana Barraza (Minou)