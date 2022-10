Netflix: octubre tendrá el estreno de 4 series muy esperadas

La playlist gira en torno a un joven emprendedor tecnológico sueco, Daniel Ek, y sus socios principales, que revolucionaron la industria al ofrecer música gratuita y legal en streaming en todo el mundo. Este es un ejemplo de cómo unas sólidas convicciones, una voluntad de hierro, el acceso al sector y los grandes sueños pueden ayudar a los pequeños empresarios a desafiar el ‘statu quo’ al cambiar el modo en que escuchamos música.

Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Ella Kweku, Álex García, Macarena Gómez y Álvaro Rico son los protagonistas de esta nueva serie con Manolo Caro, Fernando Pérez y María Miranda como guionistas.

Si te condenan a siete días de tratamiento sanitario obligatorio, ¿significa que estás loco?

Esa es la pregunta que le ronda a Daniele, un veinteañero muy sensible que, después de un brote psicótico, se despierta en un centro psiquiátrico. Allí, al cuidado de unos enfermeros que se muestran cínicos e indiferentes, comparte habitación con cinco personas que no parecen tener nada en común con él y sufre la presión de los médicos que quieren escarbar en su mente. Pero siete días es mucho tiempo, y lo que en principio parecía una condena se va convirtiendo poco a poco en una de las experiencias más intensas y formativas de la vida de Daniele.

Everything Calls for Salvation - Official Trailer Netflix