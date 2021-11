Netflix lanzó una película de acción con actores memorables

Alerta Roja película Netflix.jpg Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne "La Roca Johnson protagonizan "Alerta roja"

Te puede interesar: Netflix estrenó una comedia romántica que es furor

La película "Alerta roja" cuenta la historia de Nolan Booth (Ryan Reynolds), el segundo ladrón de arte más buscado, que es descubierto por Jonh Hartley ("La Roca" Johnson), cuando roba uno de los tres huevos de oro de la época de Cleopatra, que se hallaban en el Museo de Louvre, en París. Jonh, el agente del FBI le propone a Nolan que lo ayude a atrapar a la ladrona más buscada, Sarah Black (Gal Gadot), que también va detrás de los huevos de Cleopatra. Pero, ¿podrán con Sarah?

Alerta roja Netflix.jpg Jonh y Nolan, ¿podrán con Sarah?

Gal Gadot protagonzia alerta roja.jpg Sarah Black, la ladrona más buscada

Los huevos de oro de Cleopatra, ¿existieron?

La película "Alerta roja" muestra tres huevos de oro que le habría regalado Marco Antonio a Cleopatra en su boda como muestra de la devoción eterna. Los huevos desaparecieron hasta que, a comienzos del siglo XX, un agricultor, encontró dos de ellos enterrados en El Cairo, pero el tercero, es el más codiciado.

Las dos personas existieron, Cleopatra fue una gobernante de Egipto, la última de la dinastía de Ptolomeo y es verdad que tuvo una relación con Marco Antonio, un militar romano que fue colaborador de Julio César. La pareja tuvo tres hijos. Marco Antonio se quitó la vida, en el año 30 A.C. cuando Egipto fue invadido por las tropas romanas. Cleopatra también se quitó la vida, cuando quisieron llevarla a Roma para exhibirla como trofeo y poder mostrar el triunfo.

Sin embargo, no hay registro de que Marco Antonio le haya regalado los tres huevos de 18 kilates. Esa parte de la historia, es puro invento del director del film.

Huevos de Cleopatra película alerta roja Netflix.jpg Los huevos de oro de Cleopatra no existen en la realidad

Un director de lujo

La comedia de acción es dirigida por Rawson Marshall Thurber, quien ha trabajado en sus dos anteriores trabajos con "La Roca". Es un director especialista en acción, en 2018 estuvo al mando de "Rascacielos: Rescate en las alturas" y en 2016 de "Un espía y medio".

Alerta roja | Tráiler oficial | Netflix

Thurber contó que con la aparición del Covid-19, tuvieron que dar un giro la filmación de la película. “Comenzamos a rodar en Atlanta y justo cuando estábamos a semanas de partir para ir a Europa a rodar la segunda mitad de la película, se desató la pandemia mundial. Tengo que decir que nos hubiéramos hundido por completo de no haber tenido el personal que teníamos, que es increíble para solucionar problemas. Este fue ciertamente un desafío al que nadie se había enfrentado nunca. Gracias al equipo que teníamos y el liderazgo de Netflix a nuestra disposición, nuestro fantástico elenco y nuestros incondicionales productores, lo resolvimos”, aseguró el director de cine.

Te puede interesar: Netflix estrena temporada de la histórica Stranger Things

Alerta roja | TUDUM - Clip Exclusivo | Netflix

Los protagonistas

La película fue estrenada inicialmente en cines el 4 de noviembre. Ryan Reynolds se mostró agradecido por Instagram. "Un gran saludo a los equipos de Netflix que sin duda trabajaron día y noche para que el evento #RedNotice (Alerta roja) no solo suceda, sino que suceda a lo grande. Han pasado dos años desde que vi algo parecido a un estreno real ... Hiciste que la noche fuera segura, especial y espectacular para todos ... los periodistas, fotógrafos, elenco, equipo, personal de apoyo y espectadores. Me quito el sombrero. (No llevaba sombrero, así que me estoy poniendo los pantalones)", bromeó el actor.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCV3LidjpGrs%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Por su parte, Gal Gadot (la protagonista de "Mujer maravilla"), mostró el backstage de la película. "Alerta roja está oficialmente aquí y en medio de toda esta emoción, solo quiero tomarme un minuto para agradecer al increíble equipo que lo hizo posible. Filmamos este enorme e increíble proyecto durante la pandemia y tuvimos tanta suerte de tener un equipo tan dedicado que cada persona nos ayudó a hacer que esta magia sucediera", escribió Gadot.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWLwEs5v38O%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADKlZCid8khdUZCfc4AY6KmPAzBQPDVIPWZAbBDHAZBRbH7w7dgu7zyWGNgfcZBjlaRVPHmEdQavpso3lUULrofAbMYhIRiZCNkL2irMvNheoUrDrMojqF52oCttc3QYqKD8cP87hwjc7BeJbkswOa4B3vOW2hPwZDZD View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

"Menos mal que tengo brazos largos para poder meter mi gran cabeza de dinosaurio en la toma. Un montón de gente feliz con vibraciones y energía positivas muy fuertes", posteó Dwayne "La Roca" Johnson y agregó que ese tipo de momentos, son de los mejores de ser famoso.