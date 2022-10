Es considerado un drama impactante de las mentes de Mike Flanagan ("La maldición de Hill House", "Misa de medianoche") y Leah Fong..

Netflix-El-club-de-la-medianoche1.jpg El club de la medianoche basa su historia en la novela homónima de Christopher Pike.

"En un hospital para adolescentes con enfermedades terminales, un grupo hace un pacto: el primero que muera debe enviar una señal desde el más allá", dice el breve resumen del plataforma.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix estrenará una inquietante historia de acoso y terror

Netflix: de qué trata El club de la medianoche

El club de medianoche es una serie de terror fantástico antológico que gira alrededor de un grupo de adolescentes que cada semana se reúnen en un lugar secreto en el bosque y cada día uno comparte una historia de terror. A veces, las historias se inspiran en sucesos de la vida del narrador.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix bate récords con una película que sonó fuerte en los Premios Óscar

Los temas de las historias suelen tener toques de fenómenos paranormales y basarse en demonios, fantasmas, magia, cosas embrujadas, maldiciones mágicas, alienígenas, brujas, vampiros, hombres lobo y similares.

Netflix-El-club-de-la-medianoche2.jpg Mike Flanagan se distingue por ser uno de los directores de terror más importantes de los últimos años.

No todas las historias contadas funcionan igual de bien, algunas incluso parecen no hacerlo deliberadamente. En su conjunto muestran de forma convincente por qué las historias son importantes y por qué las historias de miedo en particular lo son. Por muy poco elegantes o imperfectas que sean, y por el camino, van provocando un conjunto de emociones, desde los sobresaltos hasta el llanto.

►TE PUEDE INTERESAR:

El club de la medianoche: reparto de la serie de Netflix