Collateral, miniserie de Netflix.jpg Collateral, la miniserie inglesa sobre un crimen de un delivery. Terra México

De qué trata Collateral, la miniserie detectivesca de Netflix

"Mientras investiga el asesinato de un repartidor de pizza, una detective de Londres descubre una conspiración que involucra narcotraficantes, contrabandistas y espías", afirma la sinopsis oficial.

La detective Kip Glaspie (Carey Mulligan) es la encargada de la investigación del asesinato de Abdullah Asif (Sam Otto) un joven que era delivery de pizza. El hombre falleció producto de un tiroteo, que aparentemente y en primera instancia, parecía ser casual.

Sin embargo, Glaspie no se queda con esa versión y decide ir a fondo e indagar en las posibles causas del presunto ataque accidental del joven. La familia de la víctima colabora con la información que puede, pero vive con miedo de lo que pueda pasarles.

Nicola Walker interpreta a Jane Oliver en Collateral de Netflix.jpg Nicola Walker interpreta a Jane Oliver en la miniserie Collateral en Netflix. Música Latina

La familia de Abdullah son inmigrantes, refugiados sirios, que llegaron a Inglaterra en busca de una vida mejor. Uno de los datos más importantes, es que esa noche no le tocaba él ser delivery, pero la encargada de la pizzería lo envío en lugar de Mikey Gowans (Brian Vernel).

Otro dato curioso es que la única testigo del crimen es una mujer que vende drogas en la esquina de donde ocurrió el hecho.

Familia de Abdullah en la miniserie Collateral en Netflix.jpg Familia de Abdullah en la miniserie Collateral en Netflix. Infobae

En tan solo cuatro capítulos de una hora cada uno, la investigadora tratará de llegar al trasfondo del crimen y descubrir la verdad. No será fácil, pero nadie la parará.

Netflix cataloga a Collateral como un thriller dramático, de suspenso y crímenes. La trama es inquietante pero lo más acertado de la miniserie son los actores y la duración, que es perfecta para una maratón.

Los protagonistas de la serie son Carey Mulligan, John Simm, Nicola Walker y Billie Piper. El creador es David Hare (Las horas) y la dirección estuvo a cargo de la productora inglesa SJ Clarkson (Orange is the new black)