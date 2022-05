►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: cuándo y a qué hora se estrena El Marginal 5

Amor de madre, película de Netflix.jpg

De qué trata la comedia española Amor de madre, que es furor en Netflix

Amor de madre es una particular película de drama cómico. José Luis (Quim Gutiérrez) es un joven al que dejan plantado en el altar. Con su novia ya tenían sacado un viaje como luna de miel y para no perderlo, a su madre se le ocurre una idea particular.

Mari Carmen (Carmen Machi) es una madre muy sobreprotectora y decide acompañar a su hijo en la luna de miel en la Isla Mauricio, en las paradisíacas costas del océano Índico. Ella disfrutará de las vacaciones como si fueran las últimas de su vida, aprovechará todas las experiencias y se mostrará tal y como es.

En cambio, José Luis, sufrirá cada segundo, se sentirá un hombre fracasado, miserable, infeliz. ¿Cómo compaginarán los dos estados de ánimo? ¿Cómo se llevarán en unas vacaciones impensadas?

Carmen Machi en Amor de madre, película de Netflix.jpg

La parte más graciosa de la película comienza cuando llegan al hotel en el que se deben hospedar, pero solo aceptan parejas, por lo que deberán fingir que son un matrimonio. Desde ese momento empezarán a pasar situaciones inesperadas que de este film una singular comedia.

Mitad drama y mitad comedia, esta película española no dejará al espectador despegarse del sillón. Es sumamente entretenida, liviana, simple, para pasar un par de horas desconectados de la realidad.

Amor de madre comedia de Netflix.jpg

Es una película para ver, disfrutar y reír en familia. La conexión entre los personajes es única, si bien Quim Gutiérrez y Carmen Machi no habían trabajado antes juntos, tienen una química que traspasa la pantalla.

Amor de madre tiene una duración de una hora y 50 minutos. Está dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Quim Gutiérrez, Carmen Machi y Dominique Guillo.

Cómo filmaron Amor de madre en plena cuarentena

La comedia comenzó a rodarse en 2020 en la Isla Mauricio, pero a los pocos días se enteraron de que habían confinado a la población española. El productor de cine Juan Gordon fundador de Morena Films dijo que creyeron que nunca llegaría la cuarentena porque era una isla en el medio del océano.

Sin embargo, a los tres días declararon el confinamiento en Mauricio y no pudieron seguir filmando. "El espacio aéreo estaba cerrado, por lo que era difícil que todos regresaran a casa. Netflix realmente hizo un esfuerzo para ayudar y realmente nos apoyó en el camino", agregó.

Gordon contó que volvieron a los seis meses para seguir filmando pero dos de las actrices se contagiaron de Covid-19 en el vuelo y fueron hospitalizadas con policías en la puerta porque solo ellas tenían Covid-19 en toda la isla.

Juan Gordon productor de cine.jpg

"Fue todo un calvario. Uno de ellos salió dos semanas después pero la otra, Justina Bustos, siguió dando positivo durante toda la estadía; ella estuvo en el hospital durante cinco semanas. Cuando decidimos que filmaríamos todo lo que pudiéramos sin ella, decidimos que el equipo se iría a España y que yo me quedaría en la isla hasta que diera negativo. Milagrosamente, dio negativo el día que la tripulación salía", dijo el productor.

Luego de los inconvenientes, decidieron terminar de rodar en Canarias, España. "Rodamos durante cinco días en enero y esa fue la tercera vez que empezamos a rodar. Entonces finalmente terminamos la fotografía principal", contó Gordon.