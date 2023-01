►TE PUEDE INTERESAR: Netflix te dejará sin aliento con una película furor a nivel mundial

Merlina, Netflix.jpg

“En las últimas semanas me cazaron, hechizaron y me imitaron millones de veces en internet. Ha sido una tortura, gracias. Desearía que me importara más”, dijo Ortega en la piel de la icónica hija de Morticia y Homero a través de un video, donde anuncia que la tortura regresará muy pronto.

Merlina | Anuncio de la temporada 2 | Netflix

La noticia llega días después de que se viralizara la información de que Merlina podría mudarse de plataforma luego del estreno de la segunda entrega. Y es que la serie es una producción de Metro-Goldwyn-Mayer, estudio que fue adquirido por Amazon en 2021; allí actualmente albergan grandes franquicias como James Bond, Rocky, El hobbit y... La familia Addams. Es por esto que los hechos le pertenecen a este gigante cinematográfico y la ficción podría cambiar de plataforma si así lo requieren los ejecutivos.