El gigante de streaming la califica como una serie macabra, de terror y gore, que según la Real Academia Española (RAE), se refiere a las películas o géneros cinematográficos de "terror con recreación en las escenas sangrientas". "Estamos muertos" tiene doce capítulos que rondan entre los 50 minutos y una hora y diez cada uno.

Estamos muertos serie surcoreana de Netflix.jpeg "Estamos muertos" es la nueva serie surcoreana de Netflix

La serie surcoreana está basada en el webtoon (formato de historieta digital creado en Corea del Sur) "Ahora es nuestra escuela" ("Now at Our School") del creador Joo Dong-geun, que fue publicada entre 2009 y 2011. Está dirigida por Lee JQ y Kim Nam-su y escrita por Chun Sung-il.

La trama de la serie, puede asemejarse en algunos aspectos a la vida real y la pandemia que arrasa al mundo desde hace más de dos años. "Estamos muertos" cuenta la historia de un grupo de alumnos de una escuela secundaria, que deben permanecer dentro del establecimiento porque hay un virus que circula en las afueras del colegio y convierte a los seres humanos en zombies. El grupo de estudiantes lucha por no infectarse del virus que se extiende con gran rapidez por todo el mundo y lograr sobrevivir.

Estamos muertos | Tráiler oficial | Netflix

Los protagonistas de la serie surcoreana de Netflix

Nam On-jo (Park Ji-Hoo) es una estudiante del colegio que es hija de un bombero y por ellos se carga con más responsabilidad ante este virus, trata de sobrevivir y ayudar a sus compañeros con todas las herramientas y tácticas que le enseñó el padre. Nam es amiga de Lee Cheong-san (Yoon Chan-young) desde que eran pequeños. Él está profundamente enamorado de ella, pero Nam no siente lo mismo por Lee.

Estamos muertos, serie de Netflix.jpeg "Estamos muertos" es una serie apocalíptica de zombies

Yoon Gwi Nam (In-soo Yoo) es el alumno más odiado de todos por su maldad y su maltrato constante hacia sus compañeros, mientras que Choi Nam-Ra (Yi-hyun Ch) es la alumna más estudiosa y aplicada del curso y trata de calmar a sus compañeros ante el estallido del virus que convierte en zombies a las personas.

Choi Nam-Ra la estudiante más aplicada de Estamos muertos.jpg Choi Nam-Ra es la presidente de su curso

Lee Yoo-mi es la actriz que pasó de ser una de las más queridas en "El Juego del Calamar" a una de las más odiadas en "Estamos muertos". En la nueva serie interpreta a Lee Na Yeon, una chica que viene de una familia que tiene mucha plata y por ello es muy soberbia y pedante. Además, es muy chismosa y por eso no es querida por sus compañeros de curso.

Lee Yoo-mi actriz surcoreana.jpg Lee Yoo-mi actuó en "El Juego del Calamar" y en "Estamos muertos"

La excéntrica promoción de "Estamos muertos" en Tailandia

Netflix quiere promocionar la nueva serie surcoreana e inventó una particular forma de hacerlo en Bangkok, la capital de Tailandia. El gigante de streaming contrató un bus escolar para que anduviera por las calles de la ciudad todo ensangrentado y con las imágenes de "Estamos muertos", que se proyectan a través de pantallas LED que están en las ventanas del bus.

"Aviso de vigilancia. El autobús escolar zombie se vuelve viral en todas partes. Hay reportes de buses escolares sospechosos, que pueden tener un brote de zombies. Corre desenfrenado por todo Bangkok ‍. Quien encontró ese bus, no se asuste, tome una foto y compártela con tus amigos", afirma la publicación de Netflix Tailandia.