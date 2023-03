Netflix estrenó un polémico documental sobre uno de los sitios para adultos más conocidos

El-Clímax-del-millón.jpg La propuesta polémica de Netflix: "El Clìmax del Millón: la historia de Pornhub.

Entre los escándalos que ha enfrentado Pornhub, en diciembre de 2020, el diario The New York Times publicó un artículo que acusaba a la compañía de alojar videos ilegales que incluían abuso sexual infantil y violación. Según el artículo, la compañía no había tomado medidas adecuadas para eliminar dichos videos de su sitio web. Esta publicación provocó que Visa y Mastercard prohibieran el uso de tarjetas de crédito para hacer pagos en el sitio web de Pornhub, lo que tuvo un gran impacto en la industria de la pornografía, ya que la mayoría de los sitios web de este rubro dependen de los pagos con tarjeta de crédito.