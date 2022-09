Netflix estrena una de las películas más esperadas

La directora Kim Hee won, encargada de la serie Vincenzo, explica que quería "crear una historia con la que los espectadores pudieran empatizar, y que abarque tanto nuestra vida cotidiana como nuestros sueños más profundos".

La guionista Chung Seo Kyung, conocida por La doncella y, más recientemente, Decision to Leave, comenta que se imaginó a las hermanas de ‘Mujercitas’, la novela clásica de Louisa May Alcott, pero en la época actual. Todo empezó con la pregunta: «¿Y si las hermanas fueran a Corea?»

Una infancia llena de privaciones, la tentación del dinero fácil y tres hermanas con personalidades inconfundibles interpretadas por actrices de renombre. Esa es la receta de un apasionante drama de misterio.

Kim Go Eun interpreta a Oh Injoo, la esforzada y exhausta hermana mayor que se siente obligada a mantener a la familia. Kim ha recibido elogios por sus papeles en los dramas románticos de fantasía Guardian: The Lonely and Great God y El rey, monarca eterno. En esta ocasión, ampliará su abanico dramático para interpretar a la confabuladora hermana mayor que asume grandes riesgos con tal de conseguir dinero.

Nam Ji-Hyun, famosa por 100 Days My Prince, es la segunda hermana, Oh Inkyung, una periodista de convicciones firmes que demuestra tener más cabeza que su hermana mayor. Park Ji Hu, cuyo último trabajo fue Estamos muertos, es Oh Inhye, la hermana pequeña, sensible y amante del arte, siempre protegida por sus hermanas mayores.

En palabras de la directora Kim: "Entre las tres actrices existe una química maravillosa, fruto de unas personalidades muy risueñas y una gran profesionalidad. Se ayudan las unas a las otras, y eso las convierte en un reparto perfecto".

También tuvo palabras de reconocimiento para el diseñador de producción Ryu Seong-hee por "un trabajo perfecto creando la imagen perfecta" a base de sets muy elaborados, y también para el compositor Park Se-joon por la combinación de diferentes géneros, incluyendo la música clásica. Kim, que ya trabajó con Park en Vincenzo, afirma que su música "aportó fuerza a la producción entera".

En el reparto también figuran Wi Hajun (El juego del calamar) y los veteranos actores Um Kijoon y Uhm Ji-won.