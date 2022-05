►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: las 5 películas de terror para maratonear

Instinto peligroso, película de Netflix.jpg Instinto peligroso, la película más vista en Netflix de este fin de semana. Sin Filtro

De qué trata la nueva película de acción de Netflix con Mel Gibson

"Para investigar el misterio detrás de la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde una pandilla lo obliga a afrontar su pasado", asegura la sinopsis de Netflix.

Dylan 'D' Forrester (Scott Eastwood) es ex asesino por encargo. Además, es un sociópata que el psiquiatra Alderwood (Mel Gibson) tratará de ayudar. El Dr. estará a su lado siempre conteniendo sus ataques y desbordes emocionales.

Scott Eastwood en la película Instinto peligroso.jpg Scott Eastwood protagoniza la película de Netflix Instinto peligroso. sensacine.com

Forrester está en libertad condicional en su casa, pero cuando le dan la noticia de que murió su hermano menor, Sean, de forma repentina, 'D' decide escapar. Viaja a una isla en un lugar remoto en el que vivía el único familiar que realmente se preocupaba por él.

'D' va al funeral de Sean, pero un grupo de mercenarios interrumpe el velorio, al mando de Cole (Kevin Durand), para reclamar una gran suma de dinero que el fallecido les debía.

El prófugo luchará contra los delincuentes en busca de la verdad de la muerte de su hermano. A su vez, deberá enfrentar al FBI al mando de la agente Shaughnessy (Famke Janssen) y al sheriff McCoy (Tyrese Gibson). La comunicación constante con su psiquiatra será su cable a tierra.

Instinto peligroso, película de acción de Netflix.jpg Netflix: Instinto Peligroso es la propuesta de acción que está al tope de las preferencias.

Una película de drama, misterio, suspenso y aventuras con mucha violencia, pero con actores expertos en ello. Instinto peligroso, dirigida por el canadiense David Hackl, tiene una duración de 99 minutos.

Mel Gibson vuelve a la acción en un papel secundario, pero no menos importante. Sin embargo, la estrella del thriller es Scott Eastwood, hijo del mítico Clint Eastwood y mundialmente conocido por haber interpretado a Little Nobody en Rápidos y furiosos 8, además de haber actuado en Escuadrón suicida y Gran Torino. También protagonizan Instinto peligroso Famke Janssen y Kevin Durand.