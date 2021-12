Netflix: 3 series de una temporada amadas por los críticos

Son propuestas que recibieron muchos elogios e incluso algunos están entre las ficciones con más "me gusta" de la plataforma de streaming. Además, tienen tan sólo una temporada por lo que son ideales para una maratón.

Estas tres recomendaciones te ayudarán a decidirte si estás un poco perdido en la inmensidad del catálogo de Netflix. No pierdas más tiempo analizando opciones y probá darle play a alguna de estas sugerencias.

Guardaespaldas

La atrapante miniserie británica, creada por Jed Mercurio, se estrenó en BBC One en 2018 y desde entonces tiene las cifras de visualización más altas de la BBC. Ese mismo Año, Netflix selló un acuerdo de distribución para emitir la serie fuera de Reino Unido e Irlanda y el éxito alcanzó el mundo entero.

Guardaespaldas | Tráiler oficial | Netflix

La minerie cuenta la historia de el sargento de policía David Budd (Richard Madden), un heroico excombatiente inglés, que padece de trastorno de estrés postraumático, y ahora trabaja como oficial de protección especializado para el Servicio de Policía Metropolitana de Londres.

Pero todo cambia cuando es asignado como guardaespaldas de la Secretaria de Interior, Julia Montague (Keeley Hawes), quien recibió múltiples amenazas debido a sus posturas bélicas y que defiende todo lo que él desprecia.

Twin Peaks

Tal vez una de las decisiones más extrañas de Netflix. Pues la serie de culto creada por David Lynch se emitió por primera vez en la cadena de televisión ABC el 8 de abril de 1990, y finalizó en ese mismo canal el 10 de junio de 1991.

En 2017, la plataforma decidió darle libertad al cineasta para realizar la continuación de la emblemática serie de los '90, pero no incluyó en su catálogo las primeras dos temporadas.

TWIN PEAKS Series Trailer

Es así que tan sólo se pueden disfrutar 18 episodios nuevos llenos de guiños al pasado, con gran parte del reparto original y nuevas incorporaciones en un viaje enigmático y perturbador con el sello típico del director.

Twin Peaks sigue la historia del agente del F.B.I. Dale Cooper, que es enviado al pueblo ficticio de Twin Peaks (Washington) para investigar el asesinato de la popular y respetada estudiante de secundaria Laura Palmer.

Retribution

Retribution es una miniserie inglesa de 4 capítulos estrenada en 2016 por la BBC y que luego fue adquirida por el gigante de streaming. Originalmente titulada como One of Us, esta ficción cuenta la historia de pareja de recién casados que es víctima de un asesinato y cuya investigación revela una oscura red de secretos y mentiras.

Retribution - Trailer en Español Latino l Netflix

Este crimen rompe con la pacífica vida de una aldea de Escocia y como si eso no fuera suficiente, se suma la aparición de un hombre misterioso que potencia las dudas y las sospechas.

Además, este sombrío thriller cuenta con personajes que se enfrentan a dilemas morales que el público se ve obligado a cuestionarse.