Natalia Oreiro posteó un video bailando y se hizo viral

View this post on Instagram

Es viernes y tu cuerpo lo sabe!! Ata estaba en mi panza de 9 meses y quería bailar con @kariprinceoficial ❤️ #NashaNatasha - егня пяница и ё ел э знае!! Аа был у меня еяимеячнм жие и хел анцеаь п @kariprinceoficial ❤️ #NashaNatasha