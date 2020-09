Nacho Viale fue testigo y relató el asesinato del policía

"El accionar de la policía fue impecable. Vivo cerca de ahí, estoy por cruzar y estaba persona hablaba del universo y del sol. Me siento en la primera mesa del restaurante y había una mesa que estaba sobre la vereda con dos personas. Parecía molestarlos porque se les puso a hablar", indicó el productor.

"Cuatro policías vienen con el arma en el chaleco y le dan la voz que se corra. En eso, esta persona mete la mano en la mochila y saca un cuchillo gigante. Tenía 30 o 35 centímetros, una cosa impresionante a la vista, estaba a dos metros de esta persona", agregó aún conmovido por lo vivido.

Según explicó el nieto de Mirtha Legrand, "muchos policías llegaron rápidamente al lugar", y cuando empezaron a desenfundar sus armas, la gente alrededor y él "se pegaron un susto bárbaro". "Ahí este tipo empezó a decir '¿quien quiere primero?', y le clavó el cuchillo en el chaleco a la altura del corazón. El policía nunca atinó a dispararle al pecho o la cabeza, sino que tiró al piso. Fue todo muy rápido", contó.

"Cuando el tipo sacó el cuchillo -tras apuñalarlo- se vio un chorro de sangre tremendo. Los demás agentes lo inmovilizaron, pero nunca disparando ni nada por el estilo y a los pocos minutos comenzaron a escucharse gritos de que decían que se moría el policía", relató.

"Ya me presenté como testigo, y hoy tengo la audiencia con la doctora para declarar. Yo vivo a dos cuadras de ahí, y después de lo que pasó hablé con varios policías. Tenían mucha desazón. Ese chico no estaba en sus cabales, pero si se daba vuelta y acuchillaba a uno de los que estábamos sentados ahí, ¿a quién le íbamos a echar la culpa? ¿A la policía porque no hizo nada?".

Con la voz quebrada y todavía conmocionado, recordó al efectivo fallecido: "Estoy agradecido con la policía. A todos los que estaban ahí nos podrían haber acuchillado. Yo me sentí protegido por ese policía. Veo las imágenes y se me parte el corazón".

En el momento en que ocurrió el hecho, el productor tomó su celular y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Desastre lo que acaba de pasar en Alcorta y San Martín de Tours. Cuchillos. Tiros. Qué situación".