A su vez, los participantes competían según su desempeño para poder continuar en el programa. Si bien varios de ellos se beneficiaron y lograron incorporar hábitos saludables, otros no pudieron hacerle frente a la obesidad.

Hernán Terranova programa.jpg Hernán Terranova, quien luchaba contra su obesidad, había ingresado al programa con 187 kilogramos de peso.

Terranova, quien trabajaba como verdulero, ingresó al programa saludable en 2017, con 187,6 kilos y muchas ganas de mejorar su calidad de vida. “¿Vos querés llegar a ser abuelo? ¿Viste algún abuelo gordo? No, porque no llegan”, pronunció el día que se presentó recordando la dura frase que le dijo su médico de cabecera.

Susana Lorna, conocida como "la fan de Susana Giménez", quien estuvo en el reality concursando en el mismo año que Hernán, dio la triste noticia. “Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico”, le reveló un familiar.

“Ya no le funcionaban los riñones y fue un poco de todo, peso, depresión. La peleó hasta hoy”, agregaron los familiares de Terranova.

Su ex compañera le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram para despedirlo, junto a una foto con otros participantes del programa: “Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso, Hernán. El peso de las enfermedades, ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas”.

Lorna, en su mensaje en la red social, mostró dos imágenes de lo que fue esa época en el programa donde compartió varios momentos con Hernán, quien se hizo conocido por su historia dentro del programa como el resto de los concursantes que buscaban bajar de peso.

Pablo Bragale, otro ex Cuestión de Peso, se mostró conmovido por la triste noticia y lo despidió desde las redes con un sentido mensaje: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.