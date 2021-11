Murió el periodista Guillermo Blanc: cómo fueron las horas previas a su fallecimiento

"El viernes llamo para preguntar cómo estaba y mi mamá me dice que no lo había visto bien y que estaba un poco desganado. Eso fue algo que me alarmó y me acerqué. Cuando fui él me dice que no se sentía bien. Comimos algo después y me fui tranquilo. Más tarde llamé y la situación había empeorado. Volví a la casa de mis padres y lo llevé a la clínica donde lo atendieron de diez. Lamentablemente una infección terminó con su vida", explicó.

Su hijo también manifestó que el padre sintió la profesión "como pocos" y que le enseñó que los códigos se respetan: "No hay que mentir, no hay que joder, no hay que cagar vidas. Era un tipo que amaba la TV. Ahora estamos como podemos, sorprendidos como todos, no esperábamos esto y duele el doble”, manifestó.

La muerte del periodista Guillermo Blanc

Guillermo Blanc murió a los 75 años, este domingo. Hace pocos días se lo había vuelto a ver en la entrega de los Martín Fierro de Cable entregando un galardón y se encontraba conduciendo el programa de radio La noche de Blanc.

En 1998, Blanc fue el creados de Yo amo a la TV, un espacio de reflexión sobre temas de televisión pero sin chimentos.