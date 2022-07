Murió David Warner, uno de los villanos más populares del cine

►TE PUEDE INTERESAR: De Game of Thrones a la precuela de Los Juegos del Hambre

"Lo extrañaremos mucho, su familia y amigos, y lo recordaremos como un hombre generoso y de buen corazón. Fue un padre y compañero compasivo cuyo legado de trabajo extraordinario tocó la vida de tantos a lo largo de los años. Estamos desconsolados", agregaron.

David-Warner-actor-murio.jpg David Warner en Las Tortugas Ninja II (1991).

Warner nació el 29 de julio de 1941 en Manchester, Reino Unido, y se formó como actor en la escuela dramática inglesa Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

A los 20 años dio sus primeros pasos sobre las tablas con Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare y desde entonces no paró.

David-Warner-actor-murio1.jpg David Warner en Time Bandits (en español: Los héroes del tiempo ), una película británica de fantasía y aventuras.

Hizo teatro y radio, pero la televisión y el cine fueron los espacios en los que más se destacó, con su labor en películas como La profecía (1973), The Omen (1976), Time After Time (1979), Titanic (1997), Time Bandits (1981), Tron (1982) y series como Holocaust, Masada y Twin Peaks. Mientras que en los últimos años actuó en You, Me and Him (2017) y Mary Poppins Returns (2018).

Titanic, de James Cameron, fue el tercer proyecto en el que trabajó sobre la catástrofe, y le dio vida a Spicer Lovejoy, un antiguo alguacil inglés de la Agencia de Detectives Pinkerton, que se convierte en el matón de Cal Nathan (Billy Zane) y debe vigilar de cerca a Rose (Kate Winslet) y a Jack (Leonardo DiCaprio).

David-Warner-en-Titanic.jpg David Warner, interpretando Spicer Lovejoy, a las espaldas de Cal Nathan (Billy Zane) en Titanic.

Y aunque este papel le dio fama de villano, también le tocaron personajes "buenos" en La balada de Cable Hogue, Babylon 5, Star Trek VI: The Undiscovered Country, Cross of Iron y Necronomicon: Book of the Dead.