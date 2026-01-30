Murió Catherine O’Hara. La reconocida actriz y comediante canadiense de "Mi pobre angelito" y " Beetlejuice" falleció este viernes 30 de enero a los 71 años. La noticia fue confirmada por su equipo de representación y diversos medios internacionales. Su deceso ocurrió en su hogar de Los Ángeles tras enfrentar una breve pero grave enfermedad de la que no se dieron detalles.
Murió Catherine O'Hara, la mamá de "Mi pobre angelito" y estrella de "Beetlejuice"
La actriz canadiense falleció este viernes en su hogar de Los Ángeles. Se mantuvo activa y trabajando hasta sus últimos días
Una trayectoria signada por la comedia y el taento
Nacida en Toronto en 1954, O’Hara fue la sexta de siete hermanos en una familia trabajadora. Su camino en la interpretación comenzó de manera temprana, pero fue su ingreso a la compañía Second City en 1974 lo que marcó el inicio de una carrera meteórica. Como pilar del programa de sketches SCTV, no solo demostró su capacidad camaleónica frente a cámara, sino también su talento como guionista, labor que le valió su primer premio Emmy en 1982.
Para el gran público, O’Hara será eternamente recordada por dos roles que marcaron a distintas generaciones:
- Delia Deetz en "Beetlejuice" (1988): donde su manejo de la comedia física y el humor excéntrico alcanzó niveles memorables. Recientemente, había vuelto a encarnar este papel en la secuela de 2024.
- Kate McCallister en "Mi pobre angelito" (1990): su interpretación de la madre de Kevin McCallister la convirtió en un rostro imprescindible de la cultura popular navideña en todo el mundo.
Su versatilidad también la llevó a destacar en el cine de animación, prestando su voz a personajes como Sally en "El extraño mundo de Jack", y a colaborar estrechamente con el director Christopher Guest en innovadores falsos documentales como "Best in Show" y "A Mighty Wind".
Catherine O’Hara: el renacimiento con Schitt’s Creek
En la última década, su carrera vivió un segundo apogeo gracias a la serie "Schitt’s Creek". Su interpretación de la extravagante Moira Rose se convirtió en un fenómeno cultural. Por este papel, O’Hara logró una hazaña poco común en 2020: ganar el Emmy, el Globo de Oro y el SAG Award en una misma temporada, consolidándose como una maestra absoluta de su oficio.
Hasta sus últimos meses, la actriz se mantuvo sumamente activa. Destacó en la serie The Studio de Apple TV+ y tuvo una participación impactante en la segunda temporada de The Last of Us (2025). Su ausencia en las recientes galas de premios de enero de 2026 había despertado inquietud entre sus seguidores, confirmándose ahora el difícil momento de salud que atravesaba.
En el plano personal, Catherine O’Hara compartió su vida durante más de tres décadas con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció en el rodaje de la primera película de "Beetlejuice". Le sobreviven su esposo y sus dos hijos, Matthew y Luke, junto con un legado artístico que seguirá siendo referencia para el cine y la televisión mundial.