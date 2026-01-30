Murió Catherine O'Hara, la mamá de "Mi pobre angelito" y estrella de "Beetlejuice"

Delia Deetz en "Beetlejuice" (1988): donde su manejo de la comedia física y el humor excéntrico alcanzó niveles memorables. Recientemente, había vuelto a encarnar este papel en la secuela de 2024.

Su versatilidad también la llevó a destacar en el cine de animación, prestando su voz a personajes como Sally en "El extraño mundo de Jack", y a colaborar estrechamente con el director Christopher Guest en innovadores falsos documentales como "Best in Show" y "A Mighty Wind".

Catherine O’Hara: el renacimiento con Schitt’s Creek

En la última década, su carrera vivió un segundo apogeo gracias a la serie "Schitt’s Creek". Su interpretación de la extravagante Moira Rose se convirtió en un fenómeno cultural. Por este papel, O’Hara logró una hazaña poco común en 2020: ganar el Emmy, el Globo de Oro y el SAG Award en una misma temporada, consolidándose como una maestra absoluta de su oficio.

Catherine O’Hara O’Hara se mantuvo bella y lúcida hasta sus últimos días.

Hasta sus últimos meses, la actriz se mantuvo sumamente activa. Destacó en la serie The Studio de Apple TV+ y tuvo una participación impactante en la segunda temporada de The Last of Us (2025). Su ausencia en las recientes galas de premios de enero de 2026 había despertado inquietud entre sus seguidores, confirmándose ahora el difícil momento de salud que atravesaba.

En el plano personal, Catherine O’Hara compartió su vida durante más de tres décadas con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció en el rodaje de la primera película de "Beetlejuice". Le sobreviven su esposo y sus dos hijos, Matthew y Luke, junto con un legado artístico que seguirá siendo referencia para el cine y la televisión mundial.