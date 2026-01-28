Guaymallén homenajeará a la recordada artista visual Viviana Ordóñez

donde duerme la luna Donde Duerme la Luna, el espacio cultural de Chacras de Coria, creado por Viviana Ordóñez. Foto: Facebook Donde Duerme la Luna

Viviana Ordóñez (1952-2025)

Viviana Ordóñez fue una destacada artista plástica, pintora, escultora y gestora cultural mendocina.

Inició sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes, ingresando en 1978 al taller del artista Luis Ciceri, y realizó cursos en la Universidad Nacional de Cuyo con el escultor Rafael Martín. También cursó la carrera de Escenografía en la UNCuyo.

Su trayectoria abarca numerosas exposiciones nacionales e internacionales. En 2006, fundó y dirigió el espacio cultural “Donde Duerme la Luna”, ubicado en Chacras de Coria. E

Desde 2010, su enfoque principal fue la gestión de exposiciones, talleres de diversas disciplinas, restauraciones artísticas y recitales de músicos nacionales e internacionales. Su legado perdura en la comunidad artística y cultural mendocina.

El grupo de arte 7 + 1

La presentación estará a cargo de 7+1 Grupo de Arte, conformado por: Nicky Bevilacqua, Adriana Peris, Noelia Quiroga, Virginia Civico, Alejandra Civit, Beatriz Ordóñez y Alejandra Goldsack (fallecida en 2021), quien estará presente a través de obras de su autoría aportadas por su familia.

Participarànn como artistas invitados: Ana Amico, Cecilia Civit, Clara Marquet, Laura González, Miguel Gandolfo, Santina Barbera, Gianni Nanfaro, Celia Segal, India Gudiño, Meke Fernández, Apolinar Vargas, Julio Basle, Sara Rosales, Nora Carreira, Adrián Manchento, Luis Soria, Adriana Martel, Aníbal Anganuzzi y Azul Méndez, junto al artista Alberto Thormann (1959–2016), quien también será representado en la muestra mediante obras cedidas por su familia.

La velada contará además con la participación musical de Eduardo Ordóñez y Rubén Giménez.