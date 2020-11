Momento incómodo: la Bomba Tucumana se olvidó la letra de la canción

Y agregó al respecto: “Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’ (...) Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma”.

Gladys y su hijo Tyago Griffo cantaron el tema "Usted" que popularizó Luis Miguel. Cuando le tocó a ella se perdió, y por varios segundos se provocó un bache. Igual avanzaron y pudieron resolver con experiencia esa situación.

Recordemos que Morena Rial denunció a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, avanza poco a poco. Alejandro Cipolla, abogado de la hija del periodista Jorge Rial, aseguró que la cantante de cumbia ya fue notificada por personal policial.