"Mi Amigo Invencible", líder de la escena independiente argentina, regresa a Mendoza para celebrar los 10 años de su aclamado disco "La Danza de los Principiantes". El encuentro será el próximo sábado 23 de agosto, a las 20, en el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz). Las entradas están a la venta en flashpass.com.ar.
