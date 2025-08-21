Mi Amigo invencible Este sábado en el Espacio Arizu: Mi Amigo invencible.

El show: un viaje en el tiempo

El concierto se estructurará en dos partes. La primera estará dedicada a revivir por completo el álbum "La Danza de los Principiantes", un trabajo que con temas como "Máquina del Tiempo", "Edmundo Año Cero" y la canción que le da nombre al disco, conquistó al rock nacional. La segunda parte de la noche incluirá un repaso por su material más reciente, Arco y Flecha, donde la banda sumó importantes colaboraciones con artistas como Juliana Gattas en "Beso Relámpago".

Embed - La Danza de los Principiantes

Un disco de culto

Lanzado en 2015, en pleno auge del indie en Argentina, La Danza de los Principiantes se convirtió en el sexto álbum de estudio de la banda y rápidamente se transformó en un disco de culto. Este trabajo cerró una etapa marcada por lo conceptual, que había iniciado con los álbumes Relatos de un Incendio (2011) y La Nostalgia Soundsystem (2013), todos con la colaboración del artista visual Federico Calandria, ilustrador de las portadas.