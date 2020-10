MendoRock 2020: tres bandas en la penúltima fecha

La convocatoria es para este 16 de octubre, a las 20, a través de Canal Acequia y www.mendozaencasa.com

Malala Joplin

La formación está compuesta por cuatro artistas multifacéticas. Ellas son Victoria Zuin, en guitarra; Juana Kervokian, en voz; Sofía Corradini, en batería y Vera de Venus, en bajo. Se puede describir a Malala Joplin como un eclecticismo de estilos y dinámicas, que une el radioteatro, la ironía y la música, con el objetivo de la crítica social, lo que genera un ambiente de clara protesta a todo aquello que sienten que les reprime y un espacio para abrir diálogos de aquello que también las representa.

Con ellas se descubre que la empatía de la inconformidad se puede afrontar desde la seriedad, pero también desde la burla y el sarcasmo, dándole al discurso una claridad que es abarcativa y amigable.

La formación ha pisado muchos escenarios del under y de militancia feminista, encontrando en su público un calor y entendimiento especiales.

Calliope

Calliope.jpg

Sus temas no pueden encasillarse en un solo género musical, se escuchan un poco de diferentes estilos como el stoner, hard rock, metal o rock alternativo.

La banda está compuesta por Federico Jaure, en bajo; Juan Pablo Rodríguez, en batería; Gastón Cassata, en guitarra; Enrico Fager, en voz y segunda guitarra. Completa la formación Facundo Canda, como técnico de sonido.

Calliope nació en el año 2012. A finales de ese año comenzaron las presentaciones en vivo, en distintos escenarios de la provincia, hasta que, en noviembre de 2013, cantante y baterista decidieron abandonar el proyecto. A raíz de esto, unos meses más tarde, se sumaron a la banda Jum Pi, para desempeñarse como baterista y Moncho como cantante.

Los nuevos aportes de estos músicos hacen que los temas ya existentes muten y tomen una nueva identidad. demás, nuevas composiciones comienzan a surgir del trabajo en conjunto.

A comienzos del 2016, pasaron a formar parte de un sello colectivo de músicos llamado Lucifer Discos, junto a bandas como Leticia Soma, Retrovertigo, Picaporters, Katon, Cynara, etcétera. En agosto de ese año, editaonn un disco compilatorio de bandas donde participaron con su tema Ocultador.

Hasta el momento, la banda tiene un EP editado Round1, grabado en febrero de 2016 por Alejandro Ortiz y masterizado por Mario Breuer. Actualmente, se encuentran grabando un nuevo EP con 5 temas, Nivel 2.

Parió La Choca

Parió La Choca.jpg

Es una de las bandas más reconocidas de Mendoza y con un enorme recorrido transitado. Ellos son Marcelo Camarda, en guitarra; Marcos Burattini, en saxo tenor; Luis “PP” Cambría, en voz; Hernán Pezzutti, en percusión; Mauricio Bertozzi, en teclas y acordeón; Leo Gómez, en trombón; Juan Pablo Bruno, en saxo tenor; Guillermo Becerra, en bajo; Cristian Hoffman, en batería y Cristian Antchagno, en trompeta.

Oriundos de Maipú, la banda se formó en junio de 1993. Desde hace 27 años recorren el país con su música, defendiendo un concepto cultural, que los llevó a ser acreedores de numerosos reconocimientos dentro y fuera de la provincia.

En 2004, salió a la luz su segundo álbum, pero el primero con distribución nacional, llamado Sangre y Sudor. Este disco cosechó elogiosas críticas, logró posicionarse primero en ventas en Mendoza y terminó el año entre los 5 discos más vendidos. Además, fueron incluidos en dos compilados, uno de los cuales (Mundo Mestizo) cuenta con la participación de músicos internacionales y con la producción de Manu Chao.

Debido a este éxito, iniciaronn una etapa de proyección a nivel nacional; comenzando el 2005, en el prestigioso Cosquín Rock, en Córdoba, representando a todo Cuyo. Siguió, entonces, una serie de conciertos en Capital Federal.

El 2006 los econtró en una nueva gira nacional, difundiendo su arte y sus raíces, hablando de las viñas, los huarpes, los ríos secos, las montañas, nuestra tierra mendocina, por toda la Argentina.

Los Parió han compartido escenario con la élite del rock nacional e internacional; destacándose los shows junto a Manu Chao, la participación en el Bob Marley Day, junto a The Wailers, en 2010 y la histórica presentación en Mendoza de los míticos padres del ska, los jamaiquinos The Skatalites, en 2014.

Al cumplirse sus 20 años de trayectoria, la Cámara de Senadores de la Provincia, los distinguió con un reconocimiento por su lucha en difundir costumbres, tradiciones y cultura regional de Mendoza en sus canciones.

En 2016, fueron seleccionados por la Secretaría de Cultura de la provincia, para llevar a cabo el proyecto "El rock va a la escuela", una gira que recorrió los 18 departamentos de Mendoza, realizando conciertos didácticos en los colegios secundarios.

En el año 2018, festejaron sus 25 años de trayectoria, en el escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El 2020 los encuentra trabajando, siempre, en un disco, programando futuras giras o acudiendo a cada escenario que los reclame.

Lo que viene

Se acerca el final del Mendorock más extenso de la historia. El próximo fin de semana, en doble fecha, se pondrá broche final al festival que, cada año, reúne en su escenario a quienes componen la escena musical mendocina en este género.

Son seis bandas la encargadas de dar cierre a la edición 2020: Bien Sudaca, Cabezamil, Vander, Sexólogos del Amor, Lilen Graziosi y UMEA.

Esta edición especial se grabará en el mítico Gabriela Mistral y estará producido por el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Fuente: Secretaría de Cultura.