Masterchef Celebrity: la emoción de Claudia Villafañe en su vuelta, tras la muerte de Maradona

Claudia cocino pollo frito y su plato se destacó quedando en un mano a mano final contra El Polaco. El jurado, integrado por German Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, se mostró sorprendido ante el plato que cocinó la ex pareja de Maradona.

"Esta perfecto, impecable. Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, dijo Martitegui. Esto, finalmente, la dejó con la deseada estrella que le permite continuar en el reality.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, dijo emocionada Claudia Villafañe.