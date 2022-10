Marvel recurre a un viejo conocido para el guion de Avengers: Secret Wars

Si bien todavía faltan años para que este proyecto vea la luz en la pantalla grande, ya comenzó a tomar forma.

En ese sentido, se reveló que Michael Waldron, guionista de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", será quien se encargue del libreto de esta película.

El escritor no sólo escribió la reciente película protagonizada por Benedict Cumberbatch, sino que también hizo el libro de la primera temporada de Loki, la serie de Disney+ que contó con Tom Hiddleston y que próximamente estrenará su segunda entrega.

Tom Holland podría volver a retomar su papel

Según reveló el medio especializado Deadline, durante el mes pasado se tomaron muchas reuniones con varios escritores y finalmente Waldron fue el elegido.

Aunque muchos creían de antemano que había una gran posibilidad de que tomara la posta en este rol, ya que era el preferido del estudio por sus trabajos previos.

Además, diversos especialistas especificaron que el guionista no tendrá un trabajo sencillo para crear esta cinta, ya que deberá unir las historias de al menos 37 títulos de películas y series que se habrían estrenado para ese momento.

La revelación tuvo lugar un día después de que se revelara el segundo trailer de Wakanda For Ever.