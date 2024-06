Martín Fierro Federal: las sensaciones de Pamela David y Guillermo Andino en la previa de la gran noche

La conductora y empresaria charló con Diario UNO en la previa de su viaje a la provincia y reveló algunos detalles del look que eligió para esta fiesta tan especial, a la que esperaba asistir como invitada. Pero luego recibió la propuesta de la Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) - la entidad que organiza el evento- para que fuera una de las figuras que llevará adelante la premiación.

"Lo vivo con mucho orgullo. Yo me preparaba honestamente para disfrutar de la velada de la gran noche, como invitada en Mendoza porque ya había estado en Termas de Río Hondo, participando del evento pero también la conducción. Para mí es una gran fiesta de la radio y la TV. Me llamó Luis Ventura a quien quiero un montón y me dijo si podía hacerlo. Yo le contesté que yo ya me había invitado y acepté", contó Pamela a unas horas de viajar para hacerse cargo de la conducción. Pamela pasa todos los fines de semana en Mendoza con toda su familia, preparando los detalles de la inauguración del hotel La Posta del Indio y de su proyecto personal El Almacén del Indio.