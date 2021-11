Sobre las sensaciones de estar una vez más seleccionado, Cócolo dijo: “Me genera la alegría que los trabajos se vean. Uno hace cine para que la gente lo disfrute, lo evalúe, lo critique y lo debata. Si el cine no tiene público no existe, soy consciente de eso porque sea el género que sea, se necesita del espectador”.

Mariano-Cocolo-Festival-de-Cine-Mar-del-Plata.jpg

“Un cráneo” se filmó en 2020 en Iquitos, Perú, en el marco del Kinomada, un laboratorio intensivo de creación de cortometrajes que a lo largo de su historia va cambiando de locaciones por el mundo.

El corto de Mariano Cócolo, quien ganó el premio al mejor director en el 31º Festival de Cine de Mar del Plata en 2016 con “Al silencio”, se proyectará en la ciudad costera el viernes 26 a las 11 y a las 17; y el sábado 27 a las 11, todos en sala. En tanto que el viernes, sábado y domingo también se reproducirá de manera online (el estreno es a las 21 de la primera fecha y el link tiene vigencia durante 72 horas).

Un-craneo-de-Mariano-Cocolo.jpg

“El Festival de Cine de Mar del Plata es un gran sueño, siempre. Estuve en el 2016 y volver es justamente esa alegría de pibe, de cuando uno estaba arrancando y lo veía lejos en todos los sentidos”, dice Mariano antes de emprender su viaje a la costa atlántica.

Y agrega: “Tampoco uno estaba con crecimiento en el cine para poder mandar contenido. Es la posibilidad de compartir y de poder ver otras cosas, que el corto se vea en el Festival hace que se amplíe a otros niveles”.

“Que se hayan animado a proyectar un corto de cuatro minutos, que de hecho dura un poco menos me parce maravilloso. Son nuevas formas, no es ficción ni documental. El corto es un ensayo, un experimento, son expresiones de un momento a otro. Escribí el poema, que es la voz en off, y la filmamos en cuatro horas, entonces digo que bueno que alguien vio esto y le gustó y no nos quedamos en el mainstream que venden las grandes industrias del cine”, reconoce el director.

Embed

“Un cráneo” tiene un tiempo de duración de 4 minutos y es protagonizado por el peruano Miguel Pua y el ecuatoriano Joaquín González.

“Un cráneo, dos personas, una pregunta: ¿de quién es el cráneo?”, es la pequeña sinopsis.

Embed

Bio de Mariano Cócolo

Mariano Cócolo estudió en la ERCC donde se especializa como Director de Fotografía. Su primer cortometraje documental “Luz” recibe premios del jurado, de la prensa y del público.

En 2015 “Al Silencio” obtiene el premio a mejor director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y estrenado en el festival internacional de Busan en Corea. En 2017 gana el concurso de cortometrajes regionales del INCAA con su proyecto “Alfredo”. También se desarrolla como Director de Fotografía de largometrajes, series de televisión y publicidad.

Actualmente desarrolla “La casa", ganadora del concurso regional de largometrajes de ficción del INCAA y "La Calma", su opera prima de ficción que tendrá su estreno mundial en 2022.

Y antes de su estreno, "La Calma" fue seleccionada en Marché du Film del Festival de Cannes, Primer corte de ventana Sur y ganadora del primer premio del jurado en Cine en Construcción de Lima- Toulouse.