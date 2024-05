-La elección de hacer un disco a Violeta fue una propuesta que me hicieron de la Dirección de Cultura e Industrias Creativas de Godoy Cruz en la que me sentí muy elogiada y al mismo tiempo con mucha responsabilidad, ya que su forma de decir y de trascender me conmueve muchísimo. El repertorio para el disco fue pensado en canciones que yo pudiera sentirlas como propias para poder transmitirlas mejor, pero también que fueran más cercanas al oído popular actual, intentando que quienes conocen a Violeta Parra escuchen esta propuesta y puedan reconocer sus canciones. Pero también para que quienes no la conocen se sientan intrigados y alentarlos a escuchar tan rico material poético.

La concreción de este disco requirió un proceso de dos años, con la producción de Juan Olguín y Quito Pitot. Se grabó en el estudio Diapasón, de Javier Ledda, y fue realizado por artistas mendocinos. A través de 10 canciones, este álbum revive la música e increíble poesía de Violeta Parra que abarcó numerosos géneros: tonaas, parabienes y villancicos, entre otros.

Mariana Lara 2.jpg La jardinera, clásico de Violeta Parra es uno de los cortes del disco.

Cuenta Mariana que su búsqueda dentro de la música latinoamericana comenzó durante sus estudios en la UNCuyo y, entre otros tantos artistas, se movilizó por el género de la música testimonial y comenzó a descubrir la obra de Parra. Al respecto detalló: “El proyecto de este disco comenzó a gestarse pospandemia y me permitió revivir la obra de una mujer muy luchadora que, a través del carácter de su poesía, continúa vigente con un contenido universal y cíclico. A modo de reconciliación con su arte y con un poco mi identidad también, intentamos darle un toque de actualidad para que se acerque a oídos nuevos y gente más joven, para que pueda apreciar su profundo contenido, ya que requiere ser escuchada con detenimiento, atención y ser sentida en el corazón”.

-¿Qué show verá la gente este sábado en el Independencia?

-Se van a encontrar con 10 poesías con mucha fuerza y pasión, con un legado musical indiscutible y con mucho corazón al momento de acercarnos a la música. Van a haber algunas canciones que quedaron fuera de la propuesta. Y también invitadas especiales .

La presentación irá entretejiendo pasado y presente, con la intención de seguir perpetuando esta obra sin límite de tiempo ni geografías, pero sobre todo resonar en cada uno de nosotros. Este disco se encuentra disponible en diversas plataformas.

Actualmente, Mariana trabaja en producciones propias y un EP compuesto por cinco canciones, una de las cuales fue escrita para Violeta Parra, movilizada por su disco homenaje y que busca traer al presente esa Violeta del pasado.

