María Campos presentó su segundo disco "Santo entendimiento"

María Campos dialogó con Diario UNO sobre su segundo disco, las ganas de presentarlo en vivo, cómo nació su carrera musical y cómo fue ser parte de la cortina musical de una ficción vista en todo el país.

¿Cómo es lanzar un disco en cuarentena?

Tengo unas ganas terribles de salir a cantarlo. Es por la razón que canto. Tengo una ansiedad espantosa de salir a cantar, pero hay que adecuarse a la realidad. Estoy tratando de organizar algo por streaming que esté bueno en un teatro. Sinceramente no veo que esto esté por terminar, entonces pongo todas las energías ahora porque no se ve mucha luz a final del túnel.

¿Te sirvió de inspiración este momento actual?

Yo escribo cuando me pasan cosas horrible y esto le puso una lupa a los problemas o desengaños amorosos. Me inspira esta sensibilidad tan horrible, estoy incómoda, estoy más sensible y eso me lleva a escribir. Aunque a veces pasa que tener tiempo al pedo no asegura tener tiempo creativo.

¿Qué te inspira?

Toda la música siempre fue escrita desde el dolor. A los 14 años escuchaba mucho blues y se me metió una melancolía tremenda y me sentí contenida. Escuchaba a Janis Joplin que era puro dolor, Bob Dylan, Chavela Vargas, el Polaco Goyeneche, me gustaban esos artistas más sufridos. Ese desahogarme me generaba mucha empatía con mi corazón.

¿Qué se mantiene de la María que cantaba y escribía de muy chica?

Esa ingenuidad está intacta, esa María está intacta. Lo que sale cuando se canta sale con los colores, esa inocencia se trata que no se ensucie. La música permite que la parte inocente, inconsciente siga. Me gusta acordarme de esa primera vez que canté.

¿Cuándo hiciste el click de pasar de ser cantante de hobby a cantante profesional?

Todavía no me doy mucha cuenta, es raro. Por un lado siempre sentí que era mi vocación, pero nunca me la creí del todo, no me la creo. Me creo una mina que sale a cantar para salvarse el pellejo. Sentirse bien, la música es un camino de desarrollo emocional, algo que me da vértigo y me desafía. El día que me la creí fue cuando confié en un productor, hace 4 años, y dije "si no me subo a este tren me voy a matar, me voy a morir de tristeza". Uno detecta muy bien el último tren. Me bajé de miles de trenes y me arrepentí, ahora me subí a este.

Tu primera canción la escribiste a tus 12 años... la misma edad que ahora tiene tu hija

Mi hija está bien parada, tiene personalidad, vive para ella. Yo a su edad no me animaba a manifestarme. Me gustaba un chico y me obsesionaba, vivía para mis padres, me importaba cómo me veían los demás. A Violeta (su hija) la agarro todos los días y le digo que la amo 7 veces por día, a mí eso no me pasaba. A ella la inyecto de amor porque yo también lo necesito.

¿Le has escrito una canción a ese amor por tu hija?

Tengo una partecita de una canción, pero no tengo las herramienta para escribirle a tanto amor. Siempre le escribo a la ilusión, son sentimientos fuertes pero que más se esfuman. Nunca tuve las palabras justas.

¿Cómo fue hacer la cortina de "Separadas"?

Lo viví muy agradecida, me genera mucha confianza, nunca pensé que se podían fijar en mí. Fue una lástima que estuvo un solo mes al aire. La escribí y quedó igual, me hizo muy bien, me gustó mucho formar parte de algo tan importante. Me encanta ver telenovelas y siempre me gustó hacer una cortina para Polka.

Maria Campos - Separadas (Video Oficial)

¿Cómo nació esa canción?

Yo la había escrito hace un año, pero no la cerraba. Después me invitaron a participar del Host y un día me llamó Adrián (Suar) para decirme que sea la voz de esta novela. Le pregunte de qué se trataba y le dije "dame 2 semanas". La inspiré en esto de volver a arrancar. Había escrito que somos humanos y que podíamos ser traidores y super amables, la idea iba por ahí. Me interesaba hablar de lo que éramos capaces de hacer. Terminé la letra, lo grabé, dije con quién lo podíamos producir y quedó igual.

¿Cómo era escucharte en la novela o ver que tenés tantas reproducciones en YouTube?

Casi me muero cuando salió el primer capítulo, me costó mucho asimilarlo. Me cuesta escuchar a alguien cantando una canción mía. Me llena de orgullo, me cuesta asimilarlo. Un número en internet es muy fuerte. Yo salí a cantar de más grande y ver una buena repercusión es algo emocionante. Sinceramente me cuesta ver los números, soy curiosa pero prefiero que me lo cuenten.