El músico, compositor y virtuoso bajista Marcelo Torres, conocido por su trabajo junto a grandes de la mùsica argentina como Luis Alberto Spinetta, el Indio Solari y Lito Vitale, se presentará en la provincia con un show en formato Solo Set. La cita es el jueves 20 de noviembre, a las 21 en La Cantina del Juglar (Hipólito Irigoyen 27 de Ciudad). El evento tendrá un formato de cena show. Las entradas y reservas se consiguen contactándoe con el número de producción: 2612580009.
Marcelo Torres, ex bajista de Spinetta y Solari, llega a Mendoza con un show íntimo
El músico se presentará con un espectáculo de vanguardia en La Cantina del Juglar, repasando su carrera solista y con un homenaje a El Flaco
Lejos de presentarse con una banda completa, Torres opta por un formato íntimo y vanguardista que resalta su creatividad y dominio instrumental. Su Solo Set es una propuesta tecnológica y artística en la que el bajista se vale de un bajo de 6 cuerdas MIDI, complementado con loops, piano y su propia voz. Este dispositivo le permite construir paisajes sonoros complejos en tiempo real, demostrando por qué es considerado uno de los instrumentistas más innovadores del país.
El repertorio de la noche estará centrado en la música de su autoría, incluyendo temas de su último trabajo discográfico, "Adivino del Tiempo", además de piezas de sus álbumes anteriores. El público mendocino tendrá la primicia de escuchar también composiciones que formarán parte de su próximo lanzamiento discográfico, ofreciendo un vistazo al futuro sonoro del artista.
El Homenaje al "Socio del Desierto"
Uno de los momentos más esperados de la velada será, sin dudas, el espacio dedicado a Luis Alberto Spinetta. Torres no solo fue un colaborador, sino un socio creativo fundamental, integrando junto al legendario guitarrista Daniel "Pomo" Lorenzo el recordado trío "Spinetta y Los Socios del Desierto". A través de algunos temas, Torres rendirá un sentido homenaje al legado de El Flaco, reviviendo parte de la magia y la potencia que caracterizó a aquella mítica formación de los años '90.
Con una carrera solista que abarca cinco álbumes, la música de Marcelo Torres es un crisol de géneros. Su estilo transita con naturalidad entre el jazz, el folclore y diversos ritmos latinos, una mixtura que pone de manifiesto la impronta personal, la versatilidad y la profunda mirada musical del artista.
El evento, con producción general de El Buey Producciones, es una oportunidad ineludible para disfrutar de un músico que no solo ha marcado la historia del rock argentino, sino que continúa explorando y expandiendo las fronteras de su instrumento.