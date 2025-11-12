Marcelo Torres, ex bajista de Spinetta y Solari, llega a Mendoza con un show íntimo

El Homenaje al "Socio del Desierto"

Uno de los momentos más esperados de la velada será, sin dudas, el espacio dedicado a Luis Alberto Spinetta. Torres no solo fue un colaborador, sino un socio creativo fundamental, integrando junto al legendario guitarrista Daniel "Pomo" Lorenzo el recordado trío "Spinetta y Los Socios del Desierto". A través de algunos temas, Torres rendirá un sentido homenaje al legado de El Flaco, reviviendo parte de la magia y la potencia que caracterizó a aquella mítica formación de los años '90.

Con una carrera solista que abarca cinco álbumes, la música de Marcelo Torres es un crisol de géneros. Su estilo transita con naturalidad entre el jazz, el folclore y diversos ritmos latinos, una mixtura que pone de manifiesto la impronta personal, la versatilidad y la profunda mirada musical del artista.

El evento, con producción general de El Buey Producciones, es una oportunidad ineludible para disfrutar de un músico que no solo ha marcado la historia del rock argentino, sino que continúa explorando y expandiendo las fronteras de su instrumento.