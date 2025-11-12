Alberto Plaza celebra 40 años de trayectoria con un show que promete emocionar

“Estoy muy emocionado de poder celebrar estos 40 años de música, la respuesta ha sido maravillosa, es una ocasión para revivir momentos lindos de la vida, es como una máquina del tiempo, las personas se conectan con su historia, con sus recuerdos”, comenta el cantautor.

La gira de Alberto Plaza ya ha tenido exitosos conciertos en Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, donde ha sido ovacionado por una audiencia fiel. El cantante destaca la profunda conexión que logra establecer con su público.

“La música traspasa los estilos de vida, las generaciones y sin distinción entre hombres y mujeres. En todos estos años he vivido cosas maravillosas, historias que no se olvidan. En cada país al que he ido el público es generoso, de un corazón muy bonito, parejas que se acercan para decirme que mis canciones son la banda sonora de su relación y jóvenes que llegan porque mi música ha sido parte de sus vidas a través de sus padres”, expresa.

Embed - Alberto Plaza - Por Qué No Me Dijiste (Video Oficial)

Su gran talento, al igual que su sensibilidad al momento de componer y su calidad interpretativa, lo han convertido en uno de los pilares fundamentales de la música en español con canciones como “Que cante la vida”, “Bandido”, “Milagro de abril”, “De tu ausencia”, “Sentencia”, “Pudo ser un gran amor”, “Yo te seguiré” y “Aventurera”, entre tantas otras.

Durante noviembre, el cantautor continuará su gira por Colombia, Perú, Bolivia, Chile y distintas ciudades de Argentina, sumando presentaciones en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, además de la cita en Mendoza.

Para cerrar esta etapa de celebración, Alberto Plaza adelantó que lanzará un nuevo disco donde recupera la esencia de sus canciones más icónicas, marcando un hito en su extraordinaria trayectoria de cuatro décadas.