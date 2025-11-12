"La Gambeta" llega a Mendoza con un elenco de lujo

La propuesta teatral pone en escena un elenco que ha conquistado al público a través de sus icónicos personajes. En el escenario se reúnen:

Eber Ludueña (Luis Rubio): el personaje de culto, futbolero e irónico, que marcó a generaciones.

Pupito (Pichu Straneo): aporta un humor desopilante y cercano al público.

Máximo (Martín Vázquez): demuestra talento y versatilidad puestos al servicio de la comedia.

Homero Pettinato: invitado especial de la fecha para esta gira.

Con un estilo ágil, cercano y descontracturado, el show traslada al escenario la esencia de las transmisiones en vivo que son furor en redes, potenciadas ahora por la interacción directa con el público. Los asistentes pueden esperar sketches, ocurrencias inesperadas e improvisaciones brillantes.

La obra está dirigida a un público amplio, que va desde fanáticos del fútbol y las parodias deportivas, hasta quienes disfrutan de un show de humor inteligente, moderno y popular a la vez.

