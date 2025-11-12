El éxito de las plataformas digitales se traslada al escenario: el espectáculo de humor “La Gambeta” se presentará en Mendoza el domingo 16 de noviembre a las 21. La función tendrá lugar en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas se consiguen a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena (esta última, solo acepta pagos en efectivo).
"La Gambeta" llega a Mendoza con un elenco de lujo
El show de humor y sátira futbolera, protagonizado por Eber Ludueña, Pichu Straneo y Martín Vázquez, promete risas aseguradas en su versión teatral. Como invitado especial estará Homero Pettinatto
Lo que comenzó como transmisiones online que reunieron a miles de seguidores, se ha convertido en un show en vivo de ritmo vertiginoso, que ha agotado funciones en diversas provincias argentinas y ahora aterriza en nuestra provincia.
“La Gambeta” es un espectáculo que combina comedia, sátira futbolera y la frescura de la improvisación con grandes referentes del humor. El formato es una celebración de lo popular y lo descontracturado, con referencias a la actualidad y guiños a la cultura argentina que aseguran una experiencia inolvidable.
La propuesta teatral pone en escena un elenco que ha conquistado al público a través de sus icónicos personajes. En el escenario se reúnen:
- Eber Ludueña (Luis Rubio): el personaje de culto, futbolero e irónico, que marcó a generaciones.
- Pupito (Pichu Straneo): aporta un humor desopilante y cercano al público.
- Máximo (Martín Vázquez): demuestra talento y versatilidad puestos al servicio de la comedia.
- Homero Pettinato: invitado especial de la fecha para esta gira.
Con un estilo ágil, cercano y descontracturado, el show traslada al escenario la esencia de las transmisiones en vivo que son furor en redes, potenciadas ahora por la interacción directa con el público. Los asistentes pueden esperar sketches, ocurrencias inesperadas e improvisaciones brillantes.
La obra está dirigida a un público amplio, que va desde fanáticos del fútbol y las parodias deportivas, hasta quienes disfrutan de un show de humor inteligente, moderno y popular a la vez.
