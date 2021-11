"Lo invité para que sea el sexto jurado en las finales", dijo entusiasmado.

El programa de Marcelo Tinelli ha tenido varios altibajos por el rating y aún no se define cuando terminará exactamente, a pesar de la cercanía de fin de año. No obstante, en los últimos días se habló de una cancelación anticipada: "Hola Angelito, estoy acá esperando. Terminamos en diciembre, todavía sin fecha confirmada. El programa no termina hoy, no entiendo por qué mintieron diciendo eso. Jamás anunciamos eso y siempre estuvo pautado para el mes que viene", respondió el conductor a uno de sus seguidores.