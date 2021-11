Maradona: Sueño Bendito, la doble vida de un ídolo

Como todo lo que rodea al astro argentino del fútbol, ​​esta producción no estuvo exenta de controversia, ya que si bien contó con el aval expreso del mismo Diego, su ex esposa, Claudia Villafañe , inició acciones legales para impedir que la serie incluyera escenas que le resultasen agraviantes a ella o a algunos de los miembros de su familia. Antes de que se conociese el guion o el reparto elegido, trascendió que la serie incluiría una escena en la que el padre de Claudia Villafañe le acerca por primera vez cocaína al futbolista y esta habría sido la piedra de la discordia.

Otros hechos que habrían alertado a Villafañe sería la intención de su ex marido de incluir en el relato lo que sucedió con la compra de los departamentos en Miami (eterno litigio entre Maradona, Villafañe y las hijas del matrimonio) y el hecho de que ella tenga en su poder objetos valiosos de la carrera de Diego, como las camisetas. Habrá que ver la serie completa (el día del estreno quedaron disponibles los cinco primeros episodios y cada viernes se sumarán nuevos) para ver qué hechos de los que generaban desacuerdos entre la ex pareja quedaron y cuales se fueron.

Crítica de los cinco capítulos estrenados

Programada para estrenarse el año pasado, en coincidencia con la celebración del sexagésimo cumpleaños de Diego Armando Maradona , no llegó a cumplirse ese plazo y la pandemia retrasó aún más la presentación, como le sucedió a miles de producciones en ese período.

La serie arranca con uno de los episodios más dramáticos de la vida del 10, cuando estuvo al borde de la muerte, con un cuerpo quebrantado por los excesos, el sobrepeso y las drogas.

Ese momento sirve de eje para, a través de flashbacks, reconstruir la vida del jugador, desde su infancia en Villa Fiorito. Cada capítulo tiene además un tema central, como forma de articular la narración además del desarrollo cronológico. Un esquema convencional para las biopics.

Tampoco es original abordar la historia como “el camino del héroe”, desde las dificultades de los inicios, las pruebas a superar, los mentores, los amigos y enemigos que aparecen en la adversidad y en los triunfos. Esto no significa que sea un panegírico del astro, sino que incluye situaciones que ponen de relieve la compleja personalidad de Diego, donde no se endulza su figura. Todo un mérito, ya que el mismo futbolista aprobó los contenidos de la serie.

Lo más destacable es el elenco . Con personajes muy logrados, como Jorge Cyterszpiler (Peter Lanzani), Carlos Bilardo (Marcelo Mazzarello), las Totas de Mercedes Morán y Rita Cortese en diferentes edades; el Guillermo Cóppola de Jean Pierre Noher y César Menotti interpretado por Darío Grandinetti, por mencionar algunos. Como suele suceder en estos grandes elencos, no todas las actuaciones están al mismo nivel de excelencia.

El problema con esta serie es que se trata de una producción muy cuidada en los detalles (desde el diseño de producción, vestuario, banda sonora, elenco), pero que no despega. Podría haber sido hecha con la misma prolijidad en cualquier lugar del mundo, pero este logro no alcanza para construir un Diego que supere o siquiera se acerque a lo magnético que era el original.

Creo que es un problema con los grandes ídolos, en este caso del deporte, cuando se han convertido en actores de su propia vida, donde han servido incluso a un personaje que han creado. Maradona era consciente de esto y coqueteaba con ello. Como prueba sirven las películas en las que actuó, desde su debut en una comedia con Jorge Porcel y Alberto Olmedo, hasta un hipotético encuentro con el zorzal criollo en El día que Maradona conoció a Gardel.

Quien durante mucho tiempo fue su preparador físico, Fernando Signorini, definía esta dualidad de Diego de la siguiente manera: “Yo aprendí que uno era Diego y el otro era Maradona. Diego era un chico que tenía inseguridades, es un pibe maravilloso. Maradona era el personaje que se tuvo que inventar para poder estar a la altura de las exigencias del negocio del fútbol y los medios de comunicación. Maradona no se podía permitir ninguna debilidad. Un día le dije que con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Me dijo: 'Sí, pero si no hubiera sido por Maradona todavía estaría con Villa Fiorito' ”(de la película Diego Maradona, 2019, de Asif Kapadia).

Los cineastas que han hecho producciones sobre Diego han tenido que sortear estos aspectos de su fuerte personalidad. Emir Kusturika, por ejemplo, quedó fascinado con el jugador argentino, dando como resultado una de las visiones más emocionales del ídolo: la relación con su familia y el sufrimiento de Diego en boca de Diego. Esto surge de la intención manifiesta de un realizador que quiere, a la historia ya conocida, otorgarle una nueva lectura. Esto no sucede en la serie.

Concebida para ser estrenada en 240 países, mantiene estándares de calidad y producción para tales fines, sin otorgar una visión o una recreación ficcional del ídolo más allá de lo conocido. Es más, el documental de Kapadia, por ejemplo, muestra dos pilares esenciales en la vida de Maradona: su amor por el fútbol y la devoción que generaba en la gente. La serie, merced a lo que se supone es más “comercial”, se ensalza en los excesos de Diego y en su problemática personalidad. Su pasión por la pelota aparece en la etapa de su niñez, pero después se desdibuja en un relato que apuesta más a sus escándalos que a su talento.

Por supuesto que él transitaba ambas orillas, pero Maradona: sueño bendito reduce la historia compleja a una receta de serie que busca su lugar entre las más vistas. Es posible que logre ampliamente este propósito (ya tiene una segunda temporada asegurada), pero lejos está de ser una que hará historia. Ni siquiera entre lo mucho que se ha filmado sobre Diego.

