Los cines presentaron protocolo para volver a abrir

En Argentina hay más de 800 salas de diferentes cadenas internacionales y también de cine independiente, que emplean a alrededor de 7.000 trabajadores directos o indirectos. Si bien por el momento en su mayoría continúan expectantes a la apertura de sus puertas, algunos cines independientes del país han tenido apagar la pantalla para siempre y ponerle candado a las salas.

Este arte es uno de los que poco a poco ha ido retornando en diferentes países del mundo, siendo uno de los pocos artes habilitados. Es que a diferencia de una obra de teatro o de un recital, en el cine las personas se sientan frente a una pantalla y nadie habla, incluso está mal visto hablar dentro de una sala de cine.

Martín Álvarez Morales, presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla y CEO de Cinemark y Hoyts Argentina, dialogó con Presente Simple, por radio Nihuil y explicó el protocolo presentado al gobierno nacional para la reapertura de las salas de cine en todo el país.

"La situación es bastante crítica para la situación cinematográfica. En varios países comenzaron las aperturas, pero acá no. La semana pasada tuvimos una reunión con Lisandro Bonelli, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y le presentamos un protocolo con medidas lógicas: el uso de alcohol en gel, limpieza en lugares en donde hay contacto de gente, venderíamos el 50% de la capacidad y las butacas serían al estilo de ajedrez, con blanco a la venta y negro libre para distanciamiento. Algunos cines lo pondrían de a pares con 2 butacas vacías a los costados, adelante y atrás. Los techos tienen más de 7 metros de altura, y tiraríamos una sanitización con spray entre función y función", explicó Álvarez Morales sobre las medidas que tomarían los cines en caso de poder volver a abrir sus puertas.

"La gran diferencia entre el cine con recitales o incluso con ir a comer a un restaurantes es que en el cine es una distancia de 2 metros entre las personas y dentro de la sala es un comportamiento distinto: todos miran a la misma pantalla, no se puede hablar y esto es lo que produce el contagio, esas microgotas que salen al hablar. Se está con el barbijo puesto, sin conversar y es una situación mucho más segura que estar en un transporte público, por ejemplo", detalló el presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla.

El empresario además aseguro que no se ha reportado ningún contagio en una sala de cine en ninguna parte del mundo, pidiendo la apertura de las salas de cine en todo el país: "nosotros queremos tener los protocolos listos y tener los cines".

Pero claro que el cierre mayoritario de cines en todo el mundo y por ende la postergación y cancelación de estrenos en la pantalla grande también es un problema. "Si no hay una masa crítica de cines operando no van a haber estrenos porque si hay pocos cines abiertos con poco aforo no conviene, eso sucede en Estados Unidos que tiene Nueva York y California sin cines por lo que no hay estrenos. Si se habilita el protocolo, pero no hay estrenos, tampoco podremos abrir los cines", agregó Álvarez Morales.

Sobre la situación crítica que están sufriendo en el sector, que si bien está recibiendo ayuda del gobierno con el pago de los sueldos a través del ATP, también solicitan continuar con ayuda, más allá que las salas abran o no. "Hay mucho riesgo de cierre. Varios cines independiente han tenido que cerrar. En Cinemark y Hoyts son 900 empleados y es una carga muy importante. En muchas partes del mundo hay ayudas que continúan con los cines abiertos y nosotros vamos a pedir que también continúe esa ayuda para poder subsistir", explicó el Presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla y también CEO de Cinemark y Hoyts Argentina.