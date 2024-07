Los artilugios de los actores mendocinos para vender entradas en estas vacaciones

El Libro del Desierto1.jpg El Libro del Desierto, de Pancho Carrasco, estará la segunda semana de vacaciones en el Teatro Independencia. Foto: Gentileza "El Libro del Desierto"

Otro punto en el que coincidió la mayoría de los productores y artistas entrevistados, fue que en tiempos de crisis "la unión hace a la fuerza". Gestionar estrategias de mercado con el sector público y privado, buscando apoyo municipal o de empresas e instituciones para bajar los presupuestos en producción, fue algo que muchos aplicaron.

Cuando el teatro apela a la memoria emotiva

"Sabíamos que nos enfrentábamos a una temporada atípica, el costo histórico de esta producción en cuanto a su técnica y artística, los insumos y demás, son muy altos", sostiene Pablo Moreno, uno de los productores del espectáculo El Roble Mágico que, en su sexta temporada, dará funciones del miércoles 10 al domingo 21, todos los días a las 16 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Pablo, junto a su hermano Hugo Moreno y su esposa Laura Fuertes, tiene una dilatada trayectoria en producciones teatrales, con experiencia detrás y delante de la escena, y desde hace 11 años amalgama sus contenidos escénicos con la docencia a través de Yo Soy Academia de Comedia Musical. "Es un proyecto que se trabaja todo el tiempo desde la docencia en nuestra academia", argumenta.

Moreno admite que "las cuentas no fueron fáciles este año, tuvimos que agudizar el ingenio e intentar otras formas como apostar a más cantidad de funciones con entradas económicas para poder estar en sintonía con el bolsillo del público y con las otras opciones que tiene la familia de ir al cine o elegir otro tipo de entretenimiento".

El Roble elenco.jpg El Roble Mágico llega este miércoles 10 a las tablas del Teatro Plaza de Godoy Cruz. Foto: Gentileza "El Roble Mágico"

Tratándose de una obra con más de 20 artistas, altas dosis de tecnología en audio y sonido inmersivos y un gran despliegue escenográfico, El Roble Mágico podrá cumplir su sexta y renovada versión gracias a que -según sus responsables- "es un espectáculo que tiene en el mercado teatral un público que la conoce, más de 30.000 personas ya la vieron, entonces necesita menos tiempo para calentar la sala y generar su boca a boca".

Además, "El Roble..." está pensada para toda la familia, no es sólo el niño o la niña quienes querrán verla. "Tiene un espectro más amplio que nos ayuda a la hora de generar interés, además de que apelamos también a facilidades como el 2x1 gracias a las alianzas que establecimos con empresas e instituciones", explica Pablo Moreno.

El Roble Magico 10 – copia Los chicos en vacaciones eligen salidas al teatro, y los artistas mendocinos se preparan para recibirlos con propuestas de las más diversas. Foto: Archivo

En este sentido, remarca: "Una propuesta así se logra gracias a convenios y alianzas con empresas, municipios como el de Godoy Cruz e instituciones. Sin ese apoyo no se puede hacer hoy un espectáculo de estas dimensiones". Y destaca que "esto no es un negocio así llenemos todos los días la sala".

Es que este equipo de producción artística -más allá del placer que les genera hacer la obra- apuesta "al potencial del arte de Mendoza y a no quedarnos quietos por ser un año económicamente difícil".

En cuanto a la estrategia publicitaria, Moreno aporta: "Apostamos muy fuerte a sistemas de comunicación no tradicionales, como las redes y la comunicación personalizada".

El teatro infantil en "tiempos de resistencia"

"Son tiempos de resistencia", define Francisco Pancho Carrasco al momento actual para emprender una temporada teatral de invierno. Él lleva más de 20 años haciendo infantiles en vacaciones, la mayoría como actor y en los últimos años dirigiendo y produciendo sus propios espectáculos. Para este 2024 apostó por la producción más grande que haya hecho en su carrera, El Libro del Desierto, una obra estrenada en 2018 que ahora mostrará su tercera versión. Y lo hará en la sala mayor de los mendocinos, como fue en su última puesta del 2019.

"Después de 5 años decidimos reponerla y fue todo un desafío, los protagonistas crecieron... somos 23 artistas, de los cuales 11 están en escena. Es un espectáculo ambicioso en cuanto a la idea de transmitirle a la gente un espectáculo de calidad y de grandes dimensiones, algo que me propongo con mi trabajo", explica Pancho Carrasco, quien todas las mañanas lleva sus divertidos personajes al programa No Tenés Cara que hace Ricardo Montacuto por Radio Nihuil además de formar parte de la mesa periodística.

Carrasco considera que sostener una producción de este tipo de forma totalmente independiente "se me haría imposible". Entonces dice que fue entrelazando sus inquietudes artísticas con los mecanismos del marketing para "vender" sus obras y conseguir así auspiciantes o alianzas con el sector público y el privado que posibilitan hoy el montaje de El Libro del Desierto.

El Libro del Desierto.jpg La versión cuyana de El Libro de la Selva llega a las tablas del Independencia de la mano de Francisco Pancho Carrasco. Foto: Gentileza "El Libro del Desierto"

Su propuesta se ofrecerá en el Teatro Independencia con funciones diarias, a las 15 y a las 17, durante la última semana de vacaciones: del lunes 15 al domingo 21. Las entradas tienen un valor general de $5,000 y se pueden adquirir en Entrada Web o en boletería del teatro.

Además, el artista espera que "a todos nos vaya muy bien, que la gente apueste al teatro de Mendoza porque habrá cosas muy buenas para ver". Y se sincera: "Si las cosas no salen, habrá que poner el autito a la venta o pedir algún préstamo", y suelta una leve sonrisa, para cerrar: "Trato de no bajar los brazos y apostar por el teatro de calidad, estoy feliz de poder darle trabajo a más de 20 personas".

Una temporada teatral con trabajo colaborativo

Gabriela Garro es otra artista mendocina referente del teatro infantil -o más bien, familiar- que cada temporada invernal dice presente con sus obras. Este año anticipa -en tono gracioso- que le pondrá "el pecho, la cabeza, el corazón, todo y más" para hacerle frente a la difícil situación económica y que la sala del Independencia se llene de público esta primera semana de vacaciones.

Su estrategia pasó por el reciclaje a la hora de elaborar el vestuario, utilería y escenografía; y la formación de un equipo artístico que apueste a los proyectos colaborativos de trabajo, "que nos cobren barato en todo", reconoce y lamenta que "ya no podemos buscar lo mejor de lo top, no hay bolsillo que resista".

El año pasado, Gabi Garro estrenó Un Columpio en una Nube, obra que combina el teatro aéreo con la actuación en piso y que ahora tendrá al reconocido Tony Maslup entre sus protagonistas. Inspirada en su propia infancia, que atravesó días enteros hamacándose en un columpio colgado de un nogal, jugando en él e inventándose historias maravillosas de aire puro y libertad, la propuesta de Garro deberá convocar espectadores para las 7 funciones que tiene previsto dar, desde este domingo 7 al próximo domingo 14 -excepto el lunes 8-, a las 17.30. Los tickets también se cortan a $5.000.

Un columpio en una nube.jpg Un Columpio en una Nube estrenó el año pasado y ahora vuelve para el receso invernal con funciones en el Independencia. Foto: Gentileza "Un columpio en una nube"

La artista reconoce que el Teatro Independencia convoca por sí solo, pero sin embargo "en estos tiempos necesitás reforzar para que la gente vaya". Por eso apeló al 2x1 en entradas y a una fuerte campaña en redes, ya que ve inaccesible por sus costos hacer vía pública o publicidad televisiva.

Reducir costos también en el elenco para estas vacaciones

En Tajamar (Alameda 1921, Ciudad) se instalará en este receso invernal una comedia musical pensada para el público infantil y para toda la familia. Con un elenco de figuras del teatro como Claudia Racconto, David Laguna, Diana Moyano, Luisina González y Nahuel Arce, Libro de Piratas dará funciones desde este lunes 8 al domingo 21, todas las tardes a las 17. Las entradas cuestan $5.000 y se consiguen en boletería del teatro o a través de Entrada Web.

"Nos propusimos no tener un elenco tan multitudinario como otros años, y apostamos a un elenco más pequeño pero tremendamente sólido", afirma Rodrigo Navarro en referencia a las producciones de comedias musicales que acostumbra hacer, reconociendo que "no es lo mismo un coro de 15 que un coro de 2" pero sin embargo "no queríamos ahorrar en otras cosas que hacen a la calidad de la obra, como lo técnico, el vestuario, la escenografía".

Para ello, el equipo conformado por Navarro, Daniela Colomer y Proyecto Tajamar Producciones buscó una pieza teatral "que se pueda hacer tranquilamente con menos gente" y convocaron a la experta Lila Medina para que sea la directora de Libro de Piratas.

Libro de Piratas.jpeg Lila Medina se pone al frente de Libro de Piratas que estará todas las vacaciones completas en el Teatro Tajamar de la Alameda. Foto: Gentileza "Libro de Piratas"

Rodrigo Navarro, conocido también por su rol televisivo en el programa de Ornella Ferrara "Pará Todo!" que se ve de lunes a viernes, de 19 a 20.30, por El Siete (Canal 7 Mendoza), confiesa que el bajar el número de artistas redujo costos en otros aspectos escénicos también. "No es lo mismo hacer 40 vestuarios que hacer 8", ejemplifica.

Por otro lado, reveló que para la escenografía y utilería tomaron una técnica novedosa basada en la utilización del cartón. "Es maravillosa y oportuna para lo que propone la obra que justamente tiene que ver con la imaginación", anticipa el productor y también actor.

Y en cuanto al vestuario recurrieron al "patchwork", o sea, a diseñar a partir de retazos de tela que se enlazan en un nuevo lienzo, todo dentro de las nuevas formas de creación artística basadas en el reciclaje.

Promocionarán obras en formato de los avances del cine

El Teatro Selectro tomará el recurso de las "colillas o avances cinematográficos" para vender las demás propuestas en cartel antes de empezar la función de una obra. Lo que caracteriza a esta temporada es el lema "la unión hace la fuerza". De ahí que haya más sinergia entre todas las partes que componen una agenda teatral en una sala privada como ésta.

"Este año, con la crisis, nos ha obligado a unirnos más entre nosotros que gestionamos el Selectro y los elencos que lo usarán en vacaciones", reconoce Francisco Pancho Giordano, productor y gestor de esa sala. "Los elencos, por ejemplo, ya no se ven como competencia, comparten folletería y aplican juntos beneficios para el público, si ves una obra en la otra tenés un 2x1", argumenta sobre las modalidades que se dan en este tiempo de bolsillos flacos.

Escuela de Villanas.jpeg En Escuela de Villanas, Gaby Garro vuelve a actuar después de varios años detrás de escena. Foto: Gentileza Teatro Selectro

El Selectro, a cargo del elenco Gótico Teatro, tendrá tres espectáculos en su cartelera de vacaciones: Escuela De Villanas, desde este lunes 8 al domingo 14 y del miércoles 17 al sábado 20, con funciones a las 15.30; Princesas Al Rescate, de miércoles a domingo a las 17.30 y el Festival MegaKids se instalará el lunes 15 y martes 16 en doble función a las 16 y a las 18.

Las entradas también rondan los $5.000 en este espacio ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102, de Ciudad.