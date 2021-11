Lo quiero ya, el exitoso musical sobre la ansiedad, suma dos fechas

¿Qué pasaría si el asistente de una aplicación nos guiara las 24h? Desde esta pregunta, el multipremiado musical del off porteño Lo quiero ya reflexiona sobre un presente en el que buscamos tenerlo todo. No importa qué, mientras sea ya. Once personas que viven corriendo y corren para vivir -bajo la presión de alcanzar el éxitoprotagonizan esta comedia coral, irónica e intensamente divertida, que nos propone encontrarnos cara a cara con la vertiginosa vida moderna.